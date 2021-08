Video: Lotto-Soudal laat renners tijdens Vuelta vloggen van onder de douche

In de douchecabine van de teambus is een camera opgehangen. Deze staat uiteraard wel zo opgesteld dat niet alles te zien is. Het gaat immers om wat de coureurs te vertellen hebben.

In de eerste aflevering na de eerste etappe komen debutant in een grote ronde Maxim Van Gils (167e) en Frederik Frison (30e) aan het woord. Zij vertellen over hun avonturen tijdens de 7,1 kilometer lange openingstijdrit van de Ronde van Spanje.