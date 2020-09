’Meerdere botbreuken Joop Zoetemelk bij aanrijding in Parijs’

De 73-jarige Nederlander werd aangereden door een auto, en heeft hierbij meerdere botbreuken opgelopen. Zoetemelk is per helikopter naar een ziekenhuis vervoerd in de hoofdstad van Frankrijk.

De vrouw van Zoetemelk meldt aan de NOS dat de wielerlegende bij bewustzijn is. Hij zou zondag aanwezig zijn bij de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk, die traditiegetrouw eindigt in Parijs.