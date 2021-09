Khalid Boulahrouz overgehaald door Robin van Persie en tekent contract bij AZ

„Het is bijzonder om als trainer te tekenen bij de club waar ik een groot gedeelte van mijn jeugd heb doorgebracht”, aldus Boulahrouz. „Dit is een nieuwe fase in mijn carrière. Ik heb altijd gezegd dat ik nooit trainer wilde worden, maar Robin van Persie heeft mij overgehaald om het in ieder geval te proberen. Dat ben ik hier bij AZ gaan doen en dat is mij enorm goed bevallen. Ik heb er heel veel plezier in om mijn ervaringen te delen met de jongens op het veld.”

Boulahrouz speelde in de jeugd van AZ. Later kwam hij uit voor RKC en Feyenoord en speelde hij in het buitenland voor onder meer Chelsea en VfB Stuttgart.

„Ik ben assistent-trainer bij AZ 1, maar wel vanuit de gedachte dat ik mijn trainersdiploma’s nog moet halen. Ik zit dus nog volop in de leer bij de hoofdcoach en de assistenten. Ik heb nog een lange weg te gaan, maar dit is een mooie mogelijkheid om veel ervaring op te doen.”

Bekijk ook: AZ is spookrijder in eigen strafschopgebied in Randers

Max Huiberts, directeur Voetbalzaken, is uiteraard blij gestemd. “Khalid is vorig seizoen bij de club gekomen en heeft als beginnend trainer snel zijn taken opgepakt. Voorafgaand aan dit seizoen hebben we hem gevraagd aan te sluiten bij de staf van het eerste elftal. Hij heeft in korte tijd bewezen dat hij zijn kennis en ruime ervaring in de top van de voetbalwereld op goede wijze weet over te brengen op de spelers.”