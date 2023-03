Tennisbond VS pleit voor toelating Djokovic: ’Een van de grootste kampioenen’

Djokovic zei eerde in Dubai, waar hij in de halve finales werd uitgeschakeld door de Rus Daniil Medvedev, voor maandag te willen weten waar hij aan toe is. Dan is de loting voor het hoofdtoernooi, dat woensdag begint. De nummer 1 van de wereld krijgt nu steun van de USTA en het Amerikaanse grandslamtoernooi US Open.

„De USTA en de US Open hopen dat Novak succes heeft met zijn verzoek om het land binnen te komen, en dat de fans hem weer in actie kunnen zien in Indian Wells en Miami”, meldde het Twitteraccount van de US Open. „Novak is een van de grootste kampioenen die onze sport ooit heeft gezien.”

Het lijkt onwaarschijnlijk dat de reisbeperkingen die de VS hanteren voor maandag worden opgeheven. Dat wordt pas half mei verwacht. Djokovic heeft een verzoek ingediend om het land in te mogen reizen om zo de hoog aangeschreven toernooien van Indian Wells en Miami te kunnen spelen. Vorig jaar ontbrak hij daar.