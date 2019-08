Huntelaar vlijmscherp: ’Het is nu een nóg groter feest bij Ajax’

Klaas-Jan Huntelaar tijdens de afsluitende training van Ajax in Nicosia. Ⓒ BSR/Soccrates

NICOSIA - Op het bloedhete Cyprus moet Ajax vanavond tegen APOEL Nicosia het hoofd koel zien te houden. In het uitduel moet de basis worden gelegd voor het bereiken van de groepsfase van de Champions League. Als dat de basiself van Erik ten Hag niet lijkt te lukken, dan heeft de trainer van Ajax altijd nog een breekijzer: de ervaren, fitte en vlijmscherpe Klaas-Jan Huntelaar (36), die sinds de zomer van 2018 eens per 72 minuten scoort en in de aanloop naar de Champions League-play-off een aantal stellingen kreeg voorgelegd.