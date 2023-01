Benfica-trainer Schmidt haalt uit naar ’respectloos’ Chelsea rond transfer Fernández

DONDERDAG 5 JANUARI

Benfica-trainer Schmidt haalt uit naar ’respectloos’ Chelsea

18.25 uur: Benfica-trainer Roger Schmidt heeft donderdag uitgehaald naar Chelsea. De Duitser, die eerder twee seizoenen lang PSV onder zijn hoede had, is allerminst te spreken over de manier waarop de Engelse club probeert Enzo Fernández naar Londen te halen.

De 21-jarige Argentijn won vorige maand met zijn land de wereldtitel en is nu in trek bij andere clubs. In het contract van Fernández, die in de zomer overkwam van River Plate, staat dat hij voor een afkoopsom van 120 miljoen euro mag vertrekken.

Volgens Schmidt probeert Chelsea nu onder dat bedrag uit te komen. „Er is een club die onze speler wil”, zei Schmidt zonder de naam van Chelsea te noemen. „Ze weten dat wij de speler niet willen verkopen. Ze proberen de speler nu gek te maken en zeggen dat ze de clausule kunnen betalen. Door hem op die manier gek te maken, proberen ze Fernández aan hun kant te krijgen. En later willen ze dan over die clausule onderhandelen. Het is respectloos richting Benfica en richting ons allemaal. Dat kan ik niet accepteren.”

Fernández, die als enige Argentijn een strafschop miste in de penaltyserie in de kwartfinale tegen Nederland, werd uitgeroepen tot beste jonge speler op het WK.

Chelsea beleeft tot dusverre een teleurstellend seizoen en staat slechts tiende. Op donderdag versterkte de club zich met de Franse international Benoît Badiashile van AS Monaco.

Koploper Benfica leed vorige week bij SC Braga (3-0) de eerste nederlaag van het seizoen.

Chelsea haalt Monaco-speler Badiashile voor 38 miljoen

15.14 uur: Chelsea heeft de Franse verdediger Benoît Badiashile overgenomen van AS Monaco. Hij heeft voor liefst 7,5 jaar getekend in Londen. De Fransen ontvangen circa 38 miljoen euro.

De 21-jarige Badiashile is afkomstig uit de jeugdopleiding van Monaco, waar hij - ondanks zijn leeftijd - meer dan honderd officiële duels speelde. Bovendien maakte hij vorig jaar zijn debuut in het Franse elftal.

Chelsea staat tiende in de Premier League. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt al 19 punten.

Heracles versterkt zich met speler van AS Roma

13.08 uur: Heracles Almelo heeft zich versterkt met Antonio Satriano. De 19-jarige spits komt over van AS Roma en tekent in Almelo een contract tot medio 2027. Technisch directeur Nico-Jan Hoogma is blij met de komst van Satriano.

„Antonio is een jonge zeer talentvolle spits met het karakter van een echte goalgetter. Als jeugdspeler van AS Roma heeft hij één van de beste jeugdopleidingen van Italië doorlopen en bovendien heeft hij onlangs al zijn debuut voor de nationale jeugdselectie van Italië O20 gemaakt.” De Italiaanse spits werd in 2018 door AS Roma overgenomen van Crotone. In het huidige seizoen kwam hij namens AS Roma O19 uit in de Campionato Primavera 1. Hierin wist hij negen keer te scoren in twaalf wedstrijden.

Robbemond nieuwe trainer Willem II

13.04 uur: Reinier Robbemond is de nieuwe hoofdtrainer van Willem II. Hij heeft zijn handtekening gezet onder een contract dat duurt tot de zomer van 2024, meldt de Tilburgse club uit de Keuken Kampioen Divisie.

De 50-jarige Robbemond was bij Willem II al assistent-trainer. Hij was volgens de club meteen een serieuze kandidaat voor het hoofdtrainerschap nadat in december Kevin Hofland moest vertrekken.

„Omdat we naast hem ook extern meerdere opties wilden verkennen, zijn we met enkele andere trainers in gesprek gegaan. Dat wist Reinier”, licht technisch directeur Teun Jacobs toe. „De keuze is na een zorgvuldig proces uiteindelijk op hem gevallen, omdat we vinden dat hij de juiste ervaring, persoonlijkheid en kwaliteiten bezit die het beste bij de huidige spelersgroep passen.”

Robbemond heeft vrijdagavond de leiding als Willem II het opneemt tegen Roda JC. Dat wordt een ontmoeting tussen de nummers 7 en 9 van de eerste divisie. De club is al in gesprek met een nieuwe assistent-trainer die de hoofdtrainer gaat ondersteunen.

„Toen ik vorig jaar als assistent-trainer terugkwam naar Willem II, heb ik aangegeven dat ik de ambitie had om op termijn wel weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan. We voorzagen toen niet dat dat moment nu al zou komen”, zegt Robbemond, die eerder assistent-trainer bij PSV was en hoofdtrainer van De Graafschap.

WOENSDAG 4 JANUARI

Willems wordt technisch manager voetbalclub Emmen

19.13 uur: Mike Willems wordt technisch manager van FC Emmen. Dat heeft de voetbalclub uit de Eredivisie laten weten. Willems heeft getekend tot de zomer van 2024. Hij krijgt in zijn nieuwe functie volgens Emmen „de dagelijkse en operationele leiding over het technische team, inclusief het scoutingsapparaat.”

Voorzitter Ronald Lubbers zegt ook een korte lijn met Willems te gaan onderhouden: „Met Mike voegen we een hoop kennis en ervaring toe aan het gehele technische apparaat. Dit geeft ons de kans om op technisch gebied door te groeien en de organisatie goed neer te zetten. Mike heeft bovendien tien jaar lang bij PEC Zwolle bewezen dat hij een goed oog voor talent heeft.”

Emmen hervat de competitie vrijdag tegen FC Twente.

NEC huurt Anthony Musaba van AS Monaco

19.07 uur: NEC versterkt de selectie per direct met Anthony Musaba. De 22-jarige vleugelaanvaller komt op huurbasis over van AS Monaco. Musaba sluit vrijdag aan bij de selectie van trainer Rogier Meijer.

Technisch directeur Carlos Aalbers is blij met het aantrekken van de buitenspeler: „We hebben al vroegtijdig gecommuniceerd dat we op zoek waren naar een aanvallende impuls voor onze selectie. Er waren daarbij twee belangrijke vereisten: de speler moet diepgang hebben en hij moet zich snel kunnen aanpassen, omdat we met zes wedstrijden in de maand januari direct aan de bak kunnen. Anthony komt terug in een vertrouwde omgeving. Hij kent de club en diverse medespelers, wat goed is voor het team. We zijn blij dat hij terug is in Nijmegen.”

Musaba is geen onbekende in het shirt van NEC, zo doorliep hij tot 2014 de jeugdopleiding van de Nijmeegse club en keerde hij in de zomer van 2018 terug. Op 19 april 2019 maakte Musaba zijn debuut voor het eerste elftal op bezoek bij FC Volendam (2-3, red.). De in Beuningen geboren aanvaller speelde in totaal 31 officiële wedstrijden voor de Nijmegenaren, waarin hij negen keer scoorde en vijf assists leverde.

„Ik ben ontzettend blij om het komende halfjaar weer bij NEC te mogen spelen. Na de gesprekken die ik met de club heb gevoerd was ik er dan ook snel uit. Daarnaast heb ik altijd gezegd dat ik graag met NEC in de Eredivisie wilde spelen. Ik ben in Nijmegen geboren en in Beuningen - onder de rook van de stad - opgegroeid, dan maakt het me als mens en als speler trots dat ik het komende halfjaar het NEC-shirt weer aan mag trekken. Ik kijk ernaar uit om weer te beginnen en de supporters te begroeten in het Goffertstadion”, aldus een gretige Anthony Musaba.

Jong PSV voegt doelman Steur definitief toe aan selectie

Roy Steur heeft een contract getekend bij PSV. Steur speelde in het verleden in de jeugdopleiding van Ajax en wordt in Eindhoven toegevoegd aan de beloftenploeg. De doelman heeft getekend tot 2025.

Liverpool-coach Klopp ontkent contact met ’geweldige’ Bellingham

11.12 uur: Liverpool-trainer Jürgen Klopp heeft ontkend dat hij een ontmoeting met Borussia Dortmund-middenvelder Jude Bellingham en zijn ouders heeft gehad. De coach bevestigde wel zijn interesse in de 19-jarige international van Engeland.

„Dat is helemaal niet mogelijk, omdat hij onder contract staat bij Borussia Dortmund en dan kan dat niet zonder toestemming”, zei Klopp bij Sport Bild over het gerucht dat er contact is geweest. „Het is dus niet waar.”

„Jude is een geweldige speler, die we natuurlijk goed kennen. We zouden wel heel dom zijn als we hem niet op onze radar hadden, maar verder is er op dit moment niets over te zeggen.”

Bellingham staat nog tot medio 2025 onder contract bij Dortmund, de voormalige club van Klopp. De middenvelder moet naar verwachting zo’n 100 miljoen euro kosten. De international, die indruk maakte tijdens het WK in Qatar met Engeland, is bezig aan zijn derde seizoen in Duitsland.

Liverpool haalde onlangs al Cody Gakpo voor naar verluidt zo’n 50 miljoen euro van PSV. De 23-jarige Oranje-international maakt mogelijk zaterdag zijn debuut voor Liverpool tijdens de FA Cup-wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers.

DINSDAG 3 JANUARI

Vormer verlaat Club Brugge voor Zulte Waregem

19.24 uur: Ruud Vormer verlaat Club Brugge voor Zulte Waregem. De 34-jarige middenvelder maakt het seizoen af op huurbasis en zet vervolgens zijn handtekening onder een contract van twee jaar.

Vormer vierde vijf landstitels met Club Brugge en was lang aanvoerder van de Belgische topclub. Hij kreeg de afgelopen maanden weinig speeltijd. „Ik heb echt zin om weer veel te voetballen”, laat de middenvelder weten. „Ik vind Zulte Waregem al lang een heel mooie club. Ik mis misschien wedstrijdritme, maar ik wil alles geven om met deze club in de hoogste divisie te blijven.”

Vormer speelde in ruim acht jaar 356 wedstrijden voor Club Brugge. In Nederland was hij actief voor AZ, Roda JC en Feyenoord. Zulte Waregem staat op de zeventiende plaats van de Belgische competitie. Alleen hekkensluiter RFC Seraing staat er slechter voor.

Wöber verruilt Salzburg voor Leeds United

10.26 uur: Voormalig Ajacied Maximillian Wöber speelt voortaan in de Premier League. De Oostenrijker is aangetrokken door Leeds United dat twaalf miljoen euro overmaakt aan Red Bull Salzburg.

Bij Leeds United moet Wöber nog wel wachten op de juiste papieren. Als dat gebeurd is, wordt de verdediger herenigd met trainer Jesse March - uit zijn periode bij Salzburg - en rechtsback Rasmus Kristensen, met wie hij zowel bij Ajax als Salzburg speelde.

Labyad duikt op bij FC Utrecht

10.07 uur: Zakaria Labyad werkt momenteel aan zijn herstel bij FC Utrecht. De aanvaller zit zonder club sinds hij afgelopen seizoen uit zijn contract liep bij Ajax, hij was op dat moment al zwaar geblesseerd.

„Utrechter Zakaria Labyad werkt de laatste fase van zijn revalidatie af bij het eerste elftal en Jong FC Utrecht. De oud-speler van de FC is sinds afgelopen zomer clubloos”, aldus de club op op social media.

De 29-jarige Labyad speelde van 2016 tot 2018 al voor FC Utrecht, waarna hij werd weggeplukt door Ajax.

MAANDAG 2 JANUARI

Nuytinck van Udinese naar Sampdoria

21.24 uur: Bram Nuytinck verlaat Udinese voor Sampdoria. De 32-jarige verdediger moet zijn nieuwe club behoeden voor degradatie uit de Serie A. Sampdoria staat met 6 punten uit vijftien duels op de negentiende plaats van de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie. Hekkensluiter Hellas Verona heeft een punt minder. Nuytinck speelde eerder voor Anderlecht en NEC.

Sam Lammers maakt het seizoen ook af bij Sampdoria. De 25-jarige spits komt op huurbasis over van Atalanta, die hem eerder uitleende aan Eintracht Frankfurt en Empoli.

Aanvaller Dolberg maakt het seizoen af bij Hoffenheim

18.19 uur: Kasper Dolberg maakt het seizoen af bij TSG 1899 Hoffenheim. De Duitse club, uitkomend in de Bundesliga, huurt de 25-jarige spits van OGC Nice.

De Franse club leende de oud-aanvaller van Ajax het afgelopen jaar uit aan Sevilla. Maar de Deen kreeg daar weinig speeltijd. Jorge Sampaoli, de nieuwe trainer van Sevilla, had geen grote plannen met Dolberg. Hij liet hem eind vorig jaar terugkeren naar Nice.

De Franse club nam Dolberg in 2019 voor ruim 20 miljoen euro over van Ajax.

PSV hengelt Steur binnen

15.16 uur: PSV haalt na anderhalf jaar de Volendamse goalie Roy Steur terug naar Nederland.

De oud-jeugdkeeper van Ajax, die in zomer 2021 naar Bayer Leverkusen verkaste, wordt toegevoegd aan de selectie van Jong PSV.

Kroatische verdediger Lovren keert terug bij Olympique Lyon

13.36 uur: De Kroatische verdediger Dejan Lovren keert terug bij Olympique Lyon. De 33-jarige Lovren, die tot medio 2025 heeft getekend, stond van 2010 tot 2013 ook onder contract bij de Franse topclub.

De afgelopen jaren speelde Lovren voor Zenit uit Sint-Petersburg. Voor zijn periode in Rusland kwam hij in de Premier League uit voor Liverpool en Southampton, dat hem in 2013 overnam van Lyon.

Lyon is bezig aan een matig seizoen. De club waar trainer Peter Bosz in oktober werd ontslagen staat achtste in Ligue 1. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt al 20 punten.

FC Volendam huurt Franse middenvelder van Olympique Lyon

13.22 uur: FC Volendam heeft zich voor de tweede seizoenshelft verzekerd van de diensten van de 19-jarige middenvelder Florent Sanchez Da Silva. Hij komt op huurbasis over van Olympique Lyon, waar hij in 2021 zijn debuut maakte. Afgelopen seizoen werd hij voor een half jaar verhuurd aan FC Villefranche-Beaujolais.

„Ik heb voor deze huuroptie gekozen omdat ik speeltijd nodig heb op het hoogste niveau”, zegt hij. „FC Volendam past perfect bij wat ik zoek, omdat ze kansen geven aan jonge spelers en aanvallend voetbal spelen. Mijn doelstellingen zijn zoveel mogelijk minuten maken de komende zes maanden en het team helpen om te handhaven in de Eredivisie.”

Technisch directeur Jasper van Leeuwen is blij met de komst van de Franse jeugdinternational. „Wij waren op zoek naar een extra middenvelder en hebben daarvoor verschillende types en opties bekeken en afgewogen”, aldus Van Leeuwen. „We hebben uiteindelijk voor Florent gekozen, vooral omdat we verwachten dat hij een stuk rust kan brengen. Dat is iets waar het ons in de eerste seizoenshelft te vaak aan heeft ontbroken.”

Volendam is momenteel hekkensluiter in de Eredivisie en staat na veertien gespeelde wedstrijden met 6 punten op de achttiende plaats. De Volendammers hervatten de Eredivisie zondag met een uitwedstrijd tegen Cambuur.

Lammers maakt seizoen af bij Sampdoria

12.56 uur: Sam Lammers maakt het seizoen af bij Sampdoria. De aanvaller wordt door Atalanta Bergam verhuurd aan de nummer negentien van de Serie A.

De spits is al aan zijn vierde werkgever toe sinds zijn vertrek van PSV naar Atalanta 2,5 jaar geleden. Eerder speelde hij op huurbasis voor Eintracht Frankfurt en Empoli.

De verwachting is dat Lammers snel het gezelschap krijgt van een landgenoot. Bram Nuytinck staat op het punt de overstap te maken van Udinese naar Sampdoria.

Letschert vindt club in Zuid-Korea

11.37 uur: Lang heeft Timo Letschert niet zonder club gezeten. De verdediger is na een korte periode bij het Deense Lyngby BK opgedoken in Zuid-Korea bij de club Gwangju FC.

De club promoveerde afgelopen seizoen naar de hoogste divisie van Zuid-Korea, de K-league. „Ik zal mijn best doen om van Gwangju een team te maken dat standvastig is en standvastig kan blijven in de eerste divisie”, aldus Letschert.

ZONDAG 1 JANUARI

Dubravka terug naar Newcastle

13.39 uur: Erik ten Hag heeft een keeper minder tot zijn beschikking. Martin Dubravka keert na een half seizoen al terug naar Newcastle United, dat de Slowaak aanvankelijk voor een seizoen verhuurde aan Manchester United.

Dubravka was in Manchester de tweede keeper achter David De Gea en kwam eigenlijk alleen in actie in de League Cup. Het is niet duidelijk waarom Newcastle de speler terugroept.

Met Tom Heaton en De Gea heeft Ten Hag momenteel twee keepers in zijn selectie.

ZATERDAG 31 DECEMBER

Suárez vervolgt loopbaan bij Braziliaanse club Grêmio

18.48 uur: Luis Suárez vervolgt zijn loopbaan bij de Braziliaanse club Gremio. De 35-jarige aanvaller uit Uruguay heeft voor twee jaar getekend in Porto Alegre. Grêmio was in 1995 de tegenstander van Ajax in de finale van het WK voor clubteams.

Suárez speelde afgelopen seizoen in eigen land voor Nacional, waarmee hij landskampioen werd. Daarvoor speelde hij acht jaar in Spanje, eerst bij FC Barcelona en later bij Atlético Madrid.

Voor zijn periode in Spanje speelde Suárez bij Liverpool, dat hem in 2011 overnam van Ajax. De Amsterdammers plukten de Zuid-Amerikaan weg bij FC Groningen.

Suárez bleef eerder enkele weken geleden met Uruguay in de groepsfase steken op het WK in Qatar.