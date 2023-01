Transfers en geruchten: Ten Hag ziet keeper terugkeren naar Newcastle

ZONDAG 1 JANUARI

Dubravka terug naar Newcastle

13.39 uur: Erik ten Hag heeft een keeper minder tot zijn beschikking. Martin Dubravka keert na een half seizoen al terug naar Newcastle United, dat de Slowaak aanvankelijk voor een seizoen verhuurde aan Manchester United.

Dubravka was in Manchester de tweede keeper achter David De Gea en kwam eigenlijk alleen in actie in de League Cup. Het is niet duidelijk waarom Newcastle de speler terugroept.

Met Tom Heaton en De Gea heeft Ten Hag momenteel twee keepers in zijn selectie.

ZATERDAG 31 DECEMBER

Suárez vervolgt loopbaan bij Braziliaanse club Grêmio

18.48 uur: Luis Suárez vervolgt zijn loopbaan bij de Braziliaanse club Gremio. De 35-jarige aanvaller uit Uruguay heeft voor twee jaar getekend in Porto Alegre. Grêmio was in 1995 de tegenstander van Ajax in de finale van het WK voor clubteams.

Suárez speelde afgelopen seizoen in eigen land voor Nacional, waarmee hij landskampioen werd. Daarvoor speelde hij acht jaar in Spanje, eerst bij FC Barcelona en later bij Atlético Madrid.

Voor zijn periode in Spanje speelde Suárez bij Liverpool, dat hem in 2011 overnam van Ajax. De Amsterdammers plukten de Zuid-Amerikaan weg bij FC Groningen.

Suárez bleef eerder enkele weken geleden met Uruguay in de groepsfase steken op het WK in Qatar.