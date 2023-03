Oud-trainer PSV Roger Schmidt verlengt contract bij Benfica

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Roger Schmidt verlengt contract bij Benfica

22.40 uur: Trainer Roger Schmidt heeft zijn contract bij Benfica verlengd. De Portugese club meldt op de website dat de Duitse coach heeft bijgetekend tot medio 2026.

Schmidt ging afgelopen zomer na zijn vertrek bij PSV aan de slag bij Benfica. De Duitser werkte twee seizoenen bij de Eindhovense club, waarmee hij de KNVB-beker won. Met Benfica is hij bezig aan een goed seizoen. In 25 wedstrijden verloor de ploeg één keer. Ook plaatste de club zich ten koste van Club Brugge overtuigend voor de kwartfinales van de Champions League. In de kwartfinales neemt Benfica het op tegen Inter.

Oud-winnaar Bettiol meldt zich ziek af voor Ronde van Vlaanderen

19.31 uur: Alberto Bettiol gaat zondag niet van start voor de Ronde van Vlaanderen. De Italiaan heeft zich ziek afgemeld. Zijn ploeg EF Education-EasyPost heeft de Nederlander Julius van den Berg als vervanger aangewezen. Bettiol won de Ronde van Vlaanderen in 2019.

Neilson Powless lijkt nu de belangrijkste renner van EF Education-EasyPost voor de Ronde van Vlaanderen. De Amerikaan eindigde woensdag als derde in Dwars door Vlaanderen.

Xavi Simons weer uitgeroepen tot beste speler van maand in Eredivisie

18.28 uur: Xavi Simons is voor de tweede keer dit seizoen uitgeroepen tot beste speler van de maand in de Eredivisie. De spelmaker van PSV heeft op basis van statistieken en stemmen van voetballiefhebbers het beste gepresteerd in maart. Hij won de titel ook al in augustus.

PSV won in de laatste drie speelronden van RKC Waalwijk (0-1) en SC Cambuur (5-2) en speelde gelijk tegen Vitesse (1-1). De 19-jarige Simons scoorde in die duels tweemaal en leverde een assist. Daarnaast maakte hij zeventien succesvolle dribbels en won hij de meeste persoonlijke duels (32).

Simons staat aan kop van veel lijstjes met statistieken. Zo is de gedeeld topscorer in de Eredivisie (13 goals), de PSV'er met de meeste schoten op doel (30), dribbels (96), geslaagde dribbels (57), gewonnen duels (186) en geblokte schoten (21). Ook is Simons ten opzichte van zijn teamgenoten tot nu toe het snelste (33,44 km/h gemiddeld), liep hij de meeste kilometers (268 km), speelde de meeste minuten (2157) en begon als enige PSV-speler alle 26 wedstrijden in de basis.

Manfred Ugalde van FC Twente is verkozen als grootste talent van de maand maart.

Vitesse licht optie in contract van aanvoerder Bero niet

17.54 uur: Vitesse licht de optie in het contract van aanvoerder Matus Bero niet. De Slowaakse international speelt sinds medio 2018 bij de Arnhemse club. Vitesse zegt wel met Bero in gesprek te willen blijven over een gezamenlijke toekomst.

Vitesse zit op dit moment in een onrustige situatie. De club is verwikkeld in een overname en moet op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor. Clubs uit het betaalde voetbal moeten spelers met een aflopend contract echter voor 1 april duidelijkheid geven over hun toekomst. Vitesse heeft de verbintenissen van doelman Jeroen Houwen en verdediger Tomas Hajek formeel opgezegd. In de hoofdmacht zijn er nog twee contracten die komende zomer aflopen en zes huurovereenkomsten. Vitesse sluit niet uit dat het nog met clubs en/of spelers in gesprek gaat over een langere samenwerking.

De optie in het contract van Daan Huisman is wel gelicht. De aan VVV-Venlo verhuurde middenvelder is tot medio 2024 aan Vitesse verbonden.

FC Emmen zegt maar liefst twaalf contracten op

17.14 uur: FC Emmen staat voor een leegloop. De club heeft de contracten van maar liefst twaalf spelers formeel opgezegd. Jeff Hardeveld, Jeroen Veldmate, Richairo Zivković, Jasin Assehnoun, Ben Scholte, Danny Hoesen, Azzeddine Toufiqui, Arnaud Luzayadio, Mart Lieder, Mickey van der Hart, Metehan Güçlü en Lentini Caciano hebben een brief ontvangen.

„Het wil niet zeggen dat al deze spelers moeten vertrekken”, zegt technisch manager Mike Willems. „Wellicht gaan we met sommige spelers nog aan tafel zitten voor een nieuwe verbintenis.”

Clubs uit het betaalde voetbal moeten spelers met een aflopend contract voor 1 april duidelijkheid geven over hun toekomst. FC Emmen ziet wel toekomst in Jari Vlak, Ahmed El Messaoudi en Kyan van Dorp. Vlak is nu tot en met de zomer van 2025 aan de huidige nummer 16 van de Eredivisie verbonden. El Messaoudi en Van Dorp blijven nog minimaal een seizoen.

FC Emmen onderhandelt nog met Julius Dirksen, Ole Romeny en Keziah Veendorp over een nieuw contract. Mark Diemers, Mohamed Bouchouari en Jeremy Antonisse spelen dit seizoen op huurbasis voor de club uit Drenthe. Eric Oelschlägel, Miguel Araujo, Maikel Kieftenbeld, Rui Mendes, Lucas Bernadou, Michaël Heylen, Dennis Vos, Mike te Wierik en Oussama Darfalou hebben nog een doorlopend contract in Emmen.

Bayern-coach Tuchel hoopt op winnende start in beladen topper

17.09 uur: Bayern München en Borussia Dortmund staan zaterdag tegenover elkaar in een beladen topper in de Bundesliga. Het wordt de eerste wedstrijd van Bayern onder de nieuwe coach Thomas Tuchel, die de concurrent uit Dortmund een aantal jaar onder zijn hoede had.

De opvolger van de ontslagen Julian Nagelsmann wil in de Allianz Arena een winnende start met zijn nieuwe ploeg maken. Tuchel kende echter niet de meest ideale voorbereiding omdat in zijn eerste week een deel van de spelers ontbrak vanwege interlandverplichtingen. „Mijn eerste week voelde als een maand. Alles stond in het teken van werken, eten, slapen, herhalen. Ik heb niet veel tijd gehad om de spelers te leren kennen. Maar iedereen was enthousiast en wilde wat laten zien. We staan gelijk voor een grote wedstrijd. We willen weer koploper zijn. We moeten het laten werken, hoeveel tijd er ook is”, aldus Tuchel.

Het verschil in de stand tussen Bayern München en Borussia Dortmund bedraagt slechts één punt. Dortmund heeft zich tot doel gesteld om de koppositie te verdedigen, maar gaat ook op jacht naar de eerste zege in München sinds 2014. „We moeten onze kans nu grijpen en moeten zeker een ander gezicht laten zien, dan we andere jaren in München hebben gedaan”, zei Borussia-trainer Edin Terzic. Aan het vertrouwen zal het bij Borussia niet liggen. Na de winterstop liet de ploeg slecht twee punten liggen en boog de achterstand van negen punten op Bayern om in een voorsprong. „Deze mooie reeks geeft veel vertrouwen.”

Tuchel werkte tussen 2015 en 2017 bij Borussia Dortmund. Hij wilde vrijdag niet te veel stil staan bij het verleden. „Ik denk dat het beter is dat we dat laten rusten. Ik speelde eerder al als coach van Paris Saint-Germain tegen Dortmund. Toen kreeg ik een warm welkom. Ik ben heel blij dat ik bij Bayern deze kans krijg en daar wil mij volledig op richten.”

Keeper Van Gassel nieuwe aanvoerder Excelsior na OneLove-ophef

16.53 uur: Keeper Stijn van Gassel (26) is de nieuwe aanvoerder van Excelsior. Dinsdag werd besloten dat Redouan El Yaakoubi niet langer de captain is. Dat besluit is genomen omdat er ophef was ontstaan omdat El Yaakoubi had geweigerd de OneLove-armband, een initiatief van de KNVB tegen alle vormen van discriminatie, te dragen.

„Het is zeker vervelend als er maatregelen moeten worden genomen en dat er een nieuwe aanvoerder aangewezen moet worden, maar ik merk wel dat de groep dichterbij elkaar is gekomen. De steun komt van alle kanten”, zei trainer Marinus Dijkhuizen tegen Rijnmond Sport. „De keuze voor Van Gassel is breed gedragen door reserve-aanvoerders Mike van Duinen en Sven Nieuwpoort. Én Redouan El Yaakoubi vond het zelfs een logische keuze.”

El Yaakoubi weigerde eerder deze maand ook op de foto te gaan met een OneLove-banner. In een interview op YouTube gaf de verdediger aan dat er sprake was van miscommunicatie. „Ik hoorde één minuut voordat we aan de warming-up begonnen dat we met de banner op de foto moesten. Ik zei tegen de manager dat ik het hypocriet zou vinden om achter die banner te staan terwijl ik de band niet draag”, liet de oude aanvoerder optekenen.

Excelsior speelt zaterdag de thuiswedstrijd tegen FC Twente. De aftrap is om 18.45 uur.

Nunnely twee jaar langer bij sc Heerenveen

16.25 uur: Ché Nunnely staat ook de komende twee seizoenen onder contract bij sc Heerenveen. Het aflopende contract van de 24-jarige aanvaller is automatisch verlengd, omdat hij een bepaald aantal wedstrijden heeft gespeeld. Oud-Ajacied Nunnely werd begin dit jaar transfervrij vastgelegd.

De Friezen hebben de aflopende contracten van Joost van Aken, Rami Al Hajj en Jan Bekkema formeel opgezegd. Van Aken liep onlangs een zware knieblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie.

Heerenveen huurt Antoine Colassin momenteel van Anderlecht en heeft een optie tot koop. „Die zal tegen de huidige voorwaarden niet gelicht worden”, aldus de Friezen.

Napoli zonder aanvaller Osimhen in topper tegen AC Milan

16.24 uur: Napoli kan zondag in de topper tegen AC Milan geen beroep doen op aanvaller Victor Osimhen. De 24-jarige Nigeriaan heeft last van zijn linkerbovenbeen. Tests hebben een blessure bevestigd, aldus de koploper van de Serie A.

Osimhen hield de blessure over aan de afgelopen interlandperiode. De spits speelde wel twee duels voor de Nigerianen in de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.

Osimhen is de topscorer van de Serie A met 21 doelpunten.

Napoli - AC Milan begint zondag om 20.45 uur. AC Milan, de regerend landskampioen, is de nummer 4 van de Serie A.

Kramer verlengt contract bij RKC tot medio 2025

15.28 uur: Michiel Kramer staat tot de zomer van 2025 onder contract bij RKC Waalwijk. De 34-jarige spits had een aflopend contract, maar de Waalwijkers hebben hem voor twee extra seizoenen gestrikt.

„Michiel heeft de afgelopen twee jaar precies hetgeen gedaan wat wij van hem verwachtten. Wij zijn dan ook verheugd om zijn contract met twee jaar te verlengen en gebruik te kunnen maken van zijn kwaliteit en ervaring”, zei algemeen directeur Frank van Mosselveld.

Kramer heeft vijftig competitiewedstrijden gespeeld voor RKC en was daarin achttien keer trefzeker. Dit seizoen staat hij op zeven doelpunten voor de nummer 10 van de Eredivisie.

Kramer kwam in 2021 over van ADO Den Haag. Daarvoor speelde hij voor onder meer Feyenoord, Sparta Rotterdam en FC Utrecht.

Real-verdediger Mendy loopt kuitblessure op

15.20 uur: De Franse verdediger Ferland Mendy van Real Madrid heeft een kuitblessure opgelopen. Het is nog niet bekend hoe lang de Madrilenen niet over hem kunnen beschikken.

De 27-jarige Mendy werd door de Franse bondscoach Didier Deschamps niet opgeroepen voor de afgelopen interlandperiode. Frankrijk was in Parijs met liefst 4-0 te sterk voor Oranje.

Real Madrid hervat de competitie zondag met een thuiswedstrijd tegen Real Valladolid.

Van der Poel met Kragh Andersen en Vermeersch in Vlaanderen

15.16 uur: Mathieu van der Poel wordt zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen bijgestaan door de Deen Søren Kragh Andersen en de Belg Gianni Vermeersch. Laatstgenoemde werd vorig jaar wereldkampioen gravelrijden.

De Zwitser Silvan Dillier, de Oostenrijker Michael Gogl, de Duitser Maurice Ballerstedt en de Belg Xandro Meurisse maken het team van Alpecin-Deceuninck compleet.

Van der Poel (28) won de Ronde van Vlaanderen vorig jaar en in 2020. Hij bereidde zich de afgelopen dagen in Spanje voor op een van de belangrijkste koersen van het jaar. Hij won eerder deze maand Milaan-Sanremo.

FC Twente mist tegen Excelsior Pröpper wegens longontsteking

15.03 uur: FC Twente moet het zaterdag in de uitwedstrijd tegen Excelsior stellen zonder Robin Pröpper. De 29-jarige verdediger heeft last van een lichte longontsteking. Ook Mathias Kjølø, Mees Hilgers, Manfred Ugalde en Michal Sadilek zijn nog niet fit, terwijl Wout Brama, Denilho Cleonise en Daan Rots terugkeren in de selectie van trainer Ron Jans.

Na een mindere fase wist FC Twente de laatste twee duels te winnen. Fortuna Sittard werd in Limburg met 3-0 verslagen en AZ in Enschede met 2-1. „In die wedstrijden hebben we een eerste stap gezet om een serie neer te zetten”, aldus Jans.

„Zolang de vierde plaats in beeld is, moet je er zeker in geloven. Van de laatste acht wedstrijden van dit seizoen mag je misschien in een of twee duels punten verliezen. Het is een aardig pittige opdracht, maar daar moeten we niet voor weglopen.” FC Twente staat momenteel vijfde en de achterstand op nummer 4 AZ bedraagt 5 punten.

Excelsior - FC Twente begint om 18.45 uur.

Botman haalt na ziekte wedstrijd tegen Manchester United

14.25 uur: Sven Botman keert dit weekend hoogstwaarschijnlijk terug bij Newcastle United. De 23-jarige centrale verdediger werd tijdens de afgelopen interlandperiode ziek, vermoedelijk door het eten van kipkerrie.

„Sven heeft een vervelende voedselvergiftiging opgelopen”, beweerde trainer Eddie Howe echter tijdens een persconferentie. „Ik denk niet dat hij de enige was in het Nederlandse kamp, dus hij is vroeg vertrokken om weer op snelheid te komen. Hij traint bij ons sinds hij terug is, dus het zou goed moeten komen.”

Newcastle United speelt zondag thuis tegen Manchester United. De aftrap is om 17.30 uur.

Fortuna door met Ferati en neemt afscheid van Van Osch en Musaba

14.24 uur: Arianit Ferati speelt ook volgend seizoen bij Fortuna Sittard. De Limburgse club heeft de optie in het contract van de 25-jarige middenvelder gelicht.

De Duitser kwam in 2021 over van SV Waldhof Mannheim 07. Hij speelde sindsdien 39 duels voor de club uit Sittard.

Fortuna, de nummer 12 van de Eredivisie, neemt afscheid van doelman Yanick van Osch (26) en middenvelder Richie Musaba (22). Zij beschikken over een aflopend contract.

NK’s veldrijden naar Oisterwijk (2025) en Huijbergen (2026)

13.15 uur: De Nederlandse kampioenschappen veldrijden zijn in 2025 en 2026 toegewezen aan plaatsen in Noord-Brabant. Oisterwijk mag de titelstrijd in 2025 organiseren, Huijbergen is in 2026 aan de beurt, meldt de Nederlandse wielerbond KNWU. De NK in 2024 vinden plaats in het Drentse Hoogeveen.

De organisatie van de NK in Oisterwijk legt het parcours aan in het Streekpark Klein Oisterwijk. „Het is een in het groen aangelegd hoogwaardig recreatiepark van 25 hectare met eigen vennen, diverse horeca- en recreatievoorzieningen. Het zal in januari 2025 het decor zijn van een prachtig, sportief uitdagend wielerfestijn”, zegt voorzitter Hans Cornelis.

Huijbergen organiseerde al twee keer de EK en vijf keer de NK veldrijden. Voor de titelstrijd in 2026 is een compleet nieuw parcours uitgetekend, met de Tiestenduin als scherprechter. „De Tiestenduin zal meermaals beklommen dienen te worden. Daarnaast worden er bruggen opgebouwd om het publiek beter doorgang te geven om alles goed te kunnen zien”, aldus Jeroen van Wezel van de organisatie.

Lars van der Haar en Puck Pieterse kroonden zich dit jaar in Zaltbommel tot Nederlands kampioenen veldrijden.

Britse wielerwedstrijd Women’s Tour afgelast om financiële zorgen

12.30 uur: De Women’s Tour, een meerdaagse wielerwedstrijd door Groot-Brittannië, gaat dit jaar niet door wegens financiële problemen. De koers stond voor juni op de kalender.

„Door een combinatie van hogere bedrijfskosten, ongeveer 20 procent hoger in vergelijking met de race van 2022, minder commerciële steun en uitdagingen bij het vinden van een autopartner is het onmogelijk gebleken om het evenement dat voor juni stond gepland te realiseren”, meldt de organisatie in een verklaring.

De Women’s Tour hoopt in 2024 weer terug te keren op de kalender en vraagt geïnteresseerde partijen zich te melden. De koers bestaat dan tien jaar. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Teunissen mist zondag ook Ronde van Vlaanderen

12.21 uur: Mike Teunissen verschijnt zondag niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De 30-jarige renner van wielerploeg Intermarché-Circus heeft last van een luchtweginfectie. Volgens de ploeg is hij enkele weken uitgeschakeld. Hij miste woensdag ook al Dwars door Vlaanderen.

„Mike is nog niet fit, dan moet je hem niet laten starten in de Ronde. Wie in Brugge start, moet 100 procent zijn”, zegt sportdirecteur Steven De Neef. De Belg Laurenz Rex vervangt Teunissen.

Intermarché-Circus heeft de Eritreeër Biniam Girmay, die zondag zijn 23e verjaardag viert, wel aangewezen voor de Ronde van Vlaanderen. Hij krijgt hulp van onder anderen Taco van der Hoorn.

Soudal - Quick-Step rekent zondag op de Deen Kasper Asgreen en de Fransman Julian Alaphilippe. Belgisch kampioen Tim Merlier maakt namens de ploeg zijn debuut in Vlaanderen.

(Wit-)Russen weer welkom in tafeltennis, maar niet op WK

11.24 uur: De internationale tafeltennisfederatie ITTF volgt de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité en laat Russische en Wit-Russische spelers weer toe bij internationale evenementen. Ze kunnen alleen onder neutrale vlag meedoen en hun rentree zal pas op zijn vroegst in mei gestalte krijgen, meldt de federatie. Deelname aan de WK die maand in Durban (Zuid-Afrika) zal niet mogelijk zijn. „De kwalificatieperiode voor dat toernooi is al verstreken”, aldus de ITTF.

Niet alle mondiale bonden volgen het advies. Zo gaf World Athletics aan dat Russen en Wit-Russen niet welkom zijn zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. En ook op de Europese Spelen deze zomer mogen Russen en Wit-Russen niet meedoen.

De ITTF ziet het anders. „Wij zijn ons terdege bewust van de potentiële dialogen die sport kan creëren. Tafeltennis heeft een lange geschiedenis in het samenbrengen van mensen, zelfs als de politieke banden zwak waren”, schrijft de bond in een verklaring, daarmee verwijzend naar de ’pingpongdiplomatie’ in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen de politieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China verbeterden nadat Amerikaanse tafeltennissers in China een reeks demonstratiewedstrijden speelden.

Sabalenka meldt zich af voor graveltoernooi Charleston

10.52 uur: De Wit-Russische tennisster Aryna Sabalenka heeft zich afgemeld voor het graveltoernooi van Charleston van volgende week. De nummer 2 van de wereld zegt aan het toernooi van Miami een blessure overgehouden te hebben. De winnares van de Australian Open meldt niet om wat voor blessure het gaat.

De 24-jarige Sabalenka verloor eerder deze week in Miami in de kwartfinales van de Roemeense Sorana Cirstea. Voorafgaand aan het toernooi van Miami haalde ze de eindstrijd in Indian Wells.

Op het toernooi van Charleston, in 2018 gewonnen door Kiki Bertens, gaat de Oekraïense Elina Svitolina haar rentree maken. Zij ging onlangs de samenwerking aan met coach Raemon Sluiter.

Basketballers Celtics declasseren Bucks in topper in Milwaukee

10.10 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben de topper tegen Milwaukee Bucks met ruime cijfers gewonnen. De Celtics declasseerden de Bucks in het Fiserv Forum, de thuisbasis van de ploeg uit Milwaukee, met 140-99.

Jayson Tatum en Jaylen Brown namen samen de halve productie van de Celtics voor hun rekening. Tatum was goed voor 40 punten, Brown maakte er 30. Giannis Antetokounmpo, de Griekse ster van de Bucks, kwam tot 24 punten.

„We bereiden ons allemaal voor op de play-offs, waarin de wet van de sterkste zal gelden. Wij willen als laatste ploeg overblijven en zij zijn dan een van de obstakels waar we voorbij moeten”, zei Brown.

De Celtics staan tweede in de Eastern Conference, die wordt aangevoerd door de Bucks. Beide ploegen zijn al zeker van deelname aan de play-offs. Zowel de Celtics als de Bucks hebben nog vijf duels te spelen in de reguliere competitie.

Brazilië meldt zich ook voor organisatie WK vrouwenvoetbal 2027

08.31 uur: Brazilië gaat zich kandidaat stellen voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft dat bevestigd. „De regering zal beschikbaar zijn om het WK van 2027 naar Brazilië te halen”, schreef het Braziliaanse staatshoofd op Twitter.

Brazilië wordt daarmee een geduchte concurrent van Nederland, België en Duitsland, die al aan de wereldbond FIFA hebben laten weten dat ze gezamenlijk een bid zullen indienen.

De FIFA opende vorige week de aanmeldperiode. Landen die over vier jaar het WK willen organiseren, moeten dat uiterlijk 21 april kenbaar maken aan de mondiale bond. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document.

Het komende WK voor voetbalsters vindt deze zomer plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland heeft zich daarvoor geplaatst.

Brazilië organiseerde in het verleden de WK’s voor mannen, in 2014 en 1950. „We verkeren in een betere positie dan toen we de laatste keer het toernooi voor de mannen hielden. En het voetbal voor vrouwen heeft zich heel goed ontwikkeld in ons land”, voegde president Lula eraan toe.