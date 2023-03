Sport kort: Celtics trakteren Bucks op grote nederlaag in NBA

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketballers Celtics declasseren Bucks in topper in Milwaukee

10.10 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben de topper tegen Milwaukee Bucks met ruime cijfers gewonnen. De Celtics declasseerden de Bucks in het Fiserv Forum, de thuisbasis van de ploeg uit Milwaukee, met 140-99.

Jayson Tatum en Jaylen Brown namen samen de halve productie van de Celtics voor hun rekening. Tatum was goed voor 40 punten, Brown maakte er 30. Giannis Antetokounmpo, de Griekse ster van de Bucks, kwam tot 24 punten.

„We bereiden ons allemaal voor op de play-offs, waarin de wet van de sterkste zal gelden. Wij willen als laatste ploeg overblijven en zij zijn dan een van de obstakels waar we voorbij moeten”, zei Brown.

De Celtics staan tweede in de Eastern Conference, die wordt aangevoerd door de Bucks. Beide ploegen zijn al zeker van deelname aan de play-offs. Zowel de Celtics als de Bucks hebben nog vijf duels te spelen in de reguliere competitie.

Brazilië meldt zich ook voor organisatie WK vrouwenvoetbal 2027

08.31 uur: Brazilië gaat zich kandidaat stellen voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft dat bevestigd. „De regering zal beschikbaar zijn om het WK van 2027 naar Brazilië te halen”, schreef het Braziliaanse staatshoofd op Twitter.

Brazilië wordt daarmee een geduchte concurrent van Nederland, België en Duitsland, die al aan de wereldbond FIFA hebben laten weten dat ze gezamenlijk een bid zullen indienen.

De FIFA opende vorige week de aanmeldperiode. Landen die over vier jaar het WK willen organiseren, moeten dat uiterlijk 21 april kenbaar maken aan de mondiale bond. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document.

Het komende WK voor voetbalsters vindt deze zomer plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland heeft zich daarvoor geplaatst.

Brazilië organiseerde in het verleden de WK’s voor mannen, in 2014 en 1950. „We verkeren in een betere positie dan toen we de laatste keer het toernooi voor de mannen hielden. En het voetbal voor vrouwen heeft zich heel goed ontwikkeld in ons land”, voegde president Lula eraan toe.