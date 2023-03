Teunissen mist zondag ook Ronde van Vlaanderen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

NK’s veldrijden naar Oisterwijk (2025) en Huijbergen (2026)

13.15 uur: De Nederlandse kampioenschappen veldrijden zijn in 2025 en 2026 toegewezen aan plaatsen in Noord-Brabant. Oisterwijk mag de titelstrijd in 2025 organiseren, Huijbergen is in 2026 aan de beurt, meldt de Nederlandse wielerbond KNWU. De NK in 2024 vinden plaats in het Drentse Hoogeveen.

De organisatie van de NK in Oisterwijk legt het parcours aan in het Streekpark Klein Oisterwijk. „Het is een in het groen aangelegd hoogwaardig recreatiepark van 25 hectare met eigen vennen, diverse horeca- en recreatievoorzieningen. Het zal in januari 2025 het decor zijn van een prachtig, sportief uitdagend wielerfestijn”, zegt voorzitter Hans Cornelis.

Huijbergen organiseerde al twee keer de EK en vijf keer de NK veldrijden. Voor de titelstrijd in 2026 is een compleet nieuw parcours uitgetekend, met de Tiestenduin als scherprechter. „De Tiestenduin zal meermaals beklommen dienen te worden. Daarnaast worden er bruggen opgebouwd om het publiek beter doorgang te geven om alles goed te kunnen zien”, aldus Jeroen van Wezel van de organisatie.

Lars van der Haar en Puck Pieterse kroonden zich dit jaar in Zaltbommel tot Nederlands kampioenen veldrijden.

Britse wielerwedstrijd Women’s Tour afgelast om financiële zorgen

12.30 uur: De Women’s Tour, een meerdaagse wielerwedstrijd door Groot-Brittannië, gaat dit jaar niet door wegens financiële problemen. De koers stond voor juni op de kalender.

„Door een combinatie van hogere bedrijfskosten, ongeveer 20 procent hoger in vergelijking met de race van 2022, minder commerciële steun en uitdagingen bij het vinden van een autopartner is het onmogelijk gebleken om het evenement dat voor juni stond gepland te realiseren”, meldt de organisatie in een verklaring.

De Women’s Tour hoopt in 2024 weer terug te keren op de kalender en vraagt geïnteresseerde partijen zich te melden. De koers bestaat dan tien jaar. Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door de Italiaanse Elisa Longo Borghini.

Teunissen mist zondag ook Ronde van Vlaanderen

12.21 uur: Mike Teunissen verschijnt zondag niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De 30-jarige renner van wielerploeg Intermarché-Circus heeft last van een luchtweginfectie. Volgens de ploeg is hij enkele weken uitgeschakeld. Hij miste woensdag ook al Dwars door Vlaanderen.

„Mike is nog niet fit, dan moet je hem niet laten starten in de Ronde. Wie in Brugge start, moet 100 procent zijn”, zegt sportdirecteur Steven De Neef. De Belg Laurenz Rex vervangt Teunissen.

Intermarché-Circus heeft de Eritreeër Biniam Girmay, die zondag zijn 23e verjaardag viert, wel aangewezen voor de Ronde van Vlaanderen. Hij krijgt hulp van onder anderen Taco van der Hoorn.

Soudal - Quick-Step rekent zondag op de Deen Kasper Asgreen en de Fransman Julian Alaphilippe. Belgisch kampioen Tim Merlier maakt namens de ploeg zijn debuut in Vlaanderen.

(Wit-)Russen weer welkom in tafeltennis, maar niet op WK

11.24 uur: De internationale tafeltennisfederatie ITTF volgt de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité en laat Russische en Wit-Russische spelers weer toe bij internationale evenementen. Ze kunnen alleen onder neutrale vlag meedoen en hun rentree zal pas op zijn vroegst in mei gestalte krijgen, meldt de federatie. Deelname aan de WK die maand in Durban (Zuid-Afrika) zal niet mogelijk zijn. „De kwalificatieperiode voor dat toernooi is al verstreken”, aldus de ITTF.

Niet alle mondiale bonden volgen het advies. Zo gaf World Athletics aan dat Russen en Wit-Russen niet welkom zijn zolang de oorlog in Oekraïne voortduurt. En ook op de Europese Spelen deze zomer mogen Russen en Wit-Russen niet meedoen.

De ITTF ziet het anders. „Wij zijn ons terdege bewust van de potentiële dialogen die sport kan creëren. Tafeltennis heeft een lange geschiedenis in het samenbrengen van mensen, zelfs als de politieke banden zwak waren”, schrijft de bond in een verklaring, daarmee verwijzend naar de ’pingpongdiplomatie’ in de jaren 70 van de vorige eeuw, toen de politieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en China verbeterden nadat Amerikaanse tafeltennissers in China een reeks demonstratiewedstrijden speelden.

Sabalenka meldt zich af voor graveltoernooi Charleston

10.52 uur: De Wit-Russische tennisster Aryna Sabalenka heeft zich afgemeld voor het graveltoernooi van Charleston van volgende week. De nummer 2 van de wereld zegt aan het toernooi van Miami een blessure overgehouden te hebben. De winnares van de Australian Open meldt niet om wat voor blessure het gaat.

De 24-jarige Sabalenka verloor eerder deze week in Miami in de kwartfinales van de Roemeense Sorana Cirstea. Voorafgaand aan het toernooi van Miami haalde ze de eindstrijd in Indian Wells.

Op het toernooi van Charleston, in 2018 gewonnen door Kiki Bertens, gaat de Oekraïense Elina Svitolina haar rentree maken. Zij ging onlangs de samenwerking aan met coach Raemon Sluiter.

Basketballers Celtics declasseren Bucks in topper in Milwaukee

10.10 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben de topper tegen Milwaukee Bucks met ruime cijfers gewonnen. De Celtics declasseerden de Bucks in het Fiserv Forum, de thuisbasis van de ploeg uit Milwaukee, met 140-99.

Jayson Tatum en Jaylen Brown namen samen de halve productie van de Celtics voor hun rekening. Tatum was goed voor 40 punten, Brown maakte er 30. Giannis Antetokounmpo, de Griekse ster van de Bucks, kwam tot 24 punten.

„We bereiden ons allemaal voor op de play-offs, waarin de wet van de sterkste zal gelden. Wij willen als laatste ploeg overblijven en zij zijn dan een van de obstakels waar we voorbij moeten”, zei Brown.

De Celtics staan tweede in de Eastern Conference, die wordt aangevoerd door de Bucks. Beide ploegen zijn al zeker van deelname aan de play-offs. Zowel de Celtics als de Bucks hebben nog vijf duels te spelen in de reguliere competitie.

Brazilië meldt zich ook voor organisatie WK vrouwenvoetbal 2027

08.31 uur: Brazilië gaat zich kandidaat stellen voor de organisatie van het WK voetbal voor vrouwen. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft dat bevestigd. „De regering zal beschikbaar zijn om het WK van 2027 naar Brazilië te halen”, schreef het Braziliaanse staatshoofd op Twitter.

Brazilië wordt daarmee een geduchte concurrent van Nederland, België en Duitsland, die al aan de wereldbond FIFA hebben laten weten dat ze gezamenlijk een bid zullen indienen.

De FIFA opende vorige week de aanmeldperiode. Landen die over vier jaar het WK willen organiseren, moeten dat uiterlijk 21 april kenbaar maken aan de mondiale bond. Ze hebben dan tot 19 mei de tijd om dat officieel vast te leggen in een document.

Het komende WK voor voetbalsters vindt deze zomer plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. Nederland heeft zich daarvoor geplaatst.

Brazilië organiseerde in het verleden de WK’s voor mannen, in 2014 en 1950. „We verkeren in een betere positie dan toen we de laatste keer het toernooi voor de mannen hielden. En het voetbal voor vrouwen heeft zich heel goed ontwikkeld in ons land”, voegde president Lula eraan toe.