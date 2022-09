Vuelta niet genoeg voor Van Vleuten: extra ochtendritje tussen twee etappes in

Wielrennen

Pogacar kijkt al uit naar toekomstige clash: ’Het wordt interessant met Evenepoel’

Tadej Pogacar wil in Australië over tweeënhalve week een gooi doen naar de regenboogtrui en verkiest daarvoor ook een aanloop via de GP’s van Québec en Montréal. Ook hij volgt met één oog de Vuelta. „Het is uitstekend entertainment.”