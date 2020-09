Oproep Dafne Schippers en Epke Zonderland: focus op fitheid

Turner Epke Zonderland en atlete Dafne Schippers roepen de mensen op om meer te bewegen en beter te eten. Ⓒ HH/ANP

Deze twee grootheden van de Nederlandse sport zijn eensgezind in hun boodschap. Atlete Dafne Schippers en turner Epke Zonderland willen gezamenlijk benadrukken dat fitheid van groot belang is in een samenleving met Covid-19. Zijn ze zelf eigenlijk bang voor het virus? Is er nog iets positiefs te melden over dit min of meer verloren sportjaar? En waarom is het zo fijn om een hond te hebben? Een uniek dubbelinterview.