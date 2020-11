Bondscoaches Van de Looi en De Boer moeten in conclaaf: ’Twee EK’s een optie’

Erwin van de Looi (midden) tijdens kwalificatie-wedstrijd tussen Jong Oranje en de leeftijdgenoten van Jong Wit-Rusland. Ⓒ ANP

ZEIST - Jong Oranje plaatste zich voor het eerst in acht jaar voor een EK-eindronde, dat immer als een must wordt gezien voor de ontwikkeling van de grootste talenten van Nederland. Maar juist nu het zover is, dient de vraag zich aan welke potentiële A-internationals daar vanaf maart aan zullen deelnemen.