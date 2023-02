Sabalenka voor het eerst in 2023 onderuit, dubbelfinale voor Van de Zandschulp

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Atletiekunie hoopt dat Schippers terugkeert op topniveau

21.17 uur: Technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie hoopt dat Dafne Schippers herstelt van haar rugblessure en kan terugkeren op topniveau. „Zij heeft het geloof dat het goed kan komen”, zegt hij. „Die instelling heb je nodig om na een maandenlange revalidatie terug te komen op het absolute topniveau. Die mentaliteit zorgt ervoor dat ze nog een kans van slagen heeft.”

Schippers vertelde deze week bij Jinek dat ze nog dagelijks wordt gekweld door rugpijn, het gevolg van een gebroken ruggenwervel die ze zes maanden geleden opliep na het maken van een start uit gebogen houding. „Sindsdien ben ik nog geen dag pijnvrij geweest”, zei de 30-jarige tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter en winnares van olympische zilver op de 200 meter bij de Spelen van 2016 in Rio.

De Utrechtse gaf aan dat ze niet weet wanneer ze terugkeert op de atletiekbaan voor wedstrijden. „Dag in dag uit doe ik alles, maar dan ook alles om zo goed mogelijk terug te komen. Het is mentaal best wel pittig, omdat ik bij de wereldtop heb gehoord. Dat is ook waar ik het voor doe. Ik wil op het allerhoogste niveau presteren.”

Kortbeek zegt Schippers met open armen te ontvangen als het lukt. „Ze heeft in een gesprek met mij aangegeven dat ze wil terugkomen op wedstrijdniveau en in haar geval betekent dat meedoen aan de grote kampioenschappen. Afgelopen zomer heeft ze laten zien dat ze nog dat niveau heeft, dus ze heeft recht van spreken. Ik denk dat ze absoluut nog steeds een toegevoegde waarde kan hebben.”

Schippers heeft na de Olympische Spelen van Tokio sportcentrum Papendal verlaten en een eigen team van coaches en begeleiders samengesteld. Haar basis ligt nu in Haarlem bij voormalig bondstrainer Wigert Thunnissen. „Wij faciliteren haar een klein beetje door haar op Papendal te laten trainen wanneer mogelijk. Ze is in de training nog niet zo ver dat ze hier vaak is om te trainen. Maar we zijn in gesprek en ik vind dat de Atletiekunie wel degelijk een rol heeft bij de ondersteuning van een atlete die zoveel heeft bereikt en betekend voor de atletiek als Dafne.”

Van de Zandschulp naar dubbelfinale Doha

20.18 uur: Botic van de Zandschulp heeft samen met zijn Franse partner Constant Lestienne de dubbelfinale bereikt op de Qatar Open in Doha. Het koppel was in de halve finales te sterk voor de Finnen Patrik Niklas-Salminen en Emil Ruusuvuoriot. Net als in de twee voorgaande partijen van Van de Zandschulp en Lestienne viel de beslissing in de zogenoemde supertiebreak: 6-3 5-7 10-8.

In de finale nemen Van de Zandschulp en Lestienne het vrijdag op tegen de Indiër Rohan Bopanna en de Australiër Matthew Ebden, het als derde geplaatste kopppel in Doha. Zij verloren in Rotterdam afgelopen weekeinde nog de finale.

In het enkelspel vloog Van de Zandschulp er eerder in de week tegen de Franse qualifier Alexandre Muller in de tweede ronde uit.

Eerste nederlaag tennisster Sabalenka in 2023

20.13 uur: Aryna Sabalenka heeft na dertien overwinningen haar eerste nederlaag van het jaar geleden. De Belarussische tennisster verloor in de kwartfinales van het toernooi van Dubai van Barbora Krejcikova. De Tsjechische won in drie sets: 0-6 7-6 (2) 6-1. Sabalenka was het jaar begonnen met winst in het toernooi van Adelaide, gevolgd door het behalen van de grandslamtitel op de Australian Open.

Tegen Krejcikova leidde de nummer 2 van de wereld nog met 6-0 en 3-1 voordat de partij volledig kantelde in het voordeel van de Tsjechische, die het in de halve finales gaat opnemen tegen de Amerikaanse Jessica Pegula.

De 24-jarige Sabalenka vliegt nu naar haar woonplaats Miami en hoopt op het toernooi van Indian Wells weer een nieuwe zegereeks in te zetten. „Misschien krijg ik net wat minder aandacht nu. Het geeft niet, Barbora verdiende de overwinning vandaag. Ik ga gewoon weer hard werken en hopen op een beter resultaat in Indian Wells.”

De Poolse Iga Swiatek, de nummer 1 van de wereld, zit nog wel in het toernooi. „lk hoop haar een andere keer te treffen in een finale”, zei Sabalenka, voor wie haar toernooiwinst op de Australian Open haar eerste grandslamtitel betekende.

Brouwer strandt in tweede ronde Marseille

17.10 uur: Gijs Brouwer is er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het tennistoernooi van Marseille. De Bulgaar Grigor Dimitrov was in twee sets te sterk voor de Nederlander, die vorige week nog stuntte met een plaats in de kwartfinales van het ABN AMRO Open in Rotterdam. De setstanden waren 6-3 en 6-2.

De partij duurde ruim een uur. Dimitrov brak in de eerste set eenmaal de opslaggame van Brouwer, die dankzij zijn prestaties in Ahoy naar de 116e plaats op de wereldranglijst was gestegen. De Bulgaar is de nummer 25 van de wereld. Ook in de tweede set kwam Dimitrov door een vroege break op voorsprong (2-1). Na een nieuwe break (5-2) serveerde hij de partij uit.

Brouwer (26) had in Rotterdam een wildcard gekregen van toernooidirecteur Richard Krajicek. In Marseille moest hij eerst kwalificaties spelen om vervolgens in de eerste ronde de Zweed Elias Ymer in drie sets te verslaan.

Marathonschaatser Den Hertog wint Grand Prix in Zweedse Lulea

17.08 uur: Marathonschaatser Sjoerd den Hertog heeft op het zee-ijs bij het Zweedse Lulea de derde wedstrijd uit de Grand Prix-reeks gewonnen. De 31-jarige Groninger kwam solo over de streep nadat hij in de laatste kilometers was weggereden uit de restanten van het peloton. Niels Immerzeel sprintte naar de tweede plaats, voor Jordy Harink. Harink blijft wel leider in het klassement.

De koers op natuurijs over welgeteld 102 kilometers in ideale omstandigheden eiste een onverwacht hoge tol. Het peloton dunde in het tweede deel van de wedstrijd snel uit. Daan Gelling was de eerste serieuze aanvaller met een lange solovlucht. Hij werd achterhaald door Mats Stoltenborg en Kevin van der Horst, waarna uiteindelijk meer mannen aansloten.

Zo ontstond een kopgroep van tien man, waaruit Den Hertog in de laatste kilometers ontsnapte. Hij werd niet meer achterhaald. De schaatser van team Royal A-ware boekte zo na vier jaar weer eens een zege op natuurijs. Destijds won hij ook in Lulea.

Luiten toont ook op eerste dag India Open goede vorm

16.52 uur: Golfer Joost Luiten heeft zijn goede vorm meegenomen naar New Delhi. De 37-jarige Bleiswijker is het India Open begonnen met een ronde van 70 slagen (-2), waarmee hij op de gedeelde achtste plaats staat.

Luiten leverde vorige week met de derde plaats op de Thailand Classic zijn beste prestatie in vier jaar tijd. De zesvoudig winnaar op de Europese tour ging in India door waar hij was gebleven. Hij is een van de slechts 23 spelers die na de eerste dag onder het baangemiddelde staan. Enkele spelers konden hun ronde niet afmaken vanwege de invallende duisternis.

Yannik Paul, de nummer 2 in Bangkok, noteerde donderdag de beste ronde van de dag. De Duitser ging rond in 65 slagen (-7). Daan Huizing had twaalf slagen meer nodig en staat met +5 op de gedeelde 83e plaats.

Real Madrid zonder Alaba en Rodrygo in derby tegen Atlético

16.09 uur: Real Madrid heeft zaterdag in de derby tegen Atlético Madrid niet de beschikking over David Alaba en Rodrygo. Beide spelers vielen dinsdag geblesseerd uit tijdens de 5-2-zege op Liverpool in de Champions League.

De Oostenrijkse verdediger Alaba moest op Anfield al na een klein half uur naar de kant. De Braziliaanse aanvaller Rodrygo werd tien minuten voor tijd gewisseld. Volgens Spaanse media staat Rodrygo tien dagen buitenspel met liesklachten en kan Alaba mogelijk een maand niet in actie komen vanwege een hamstringblessure. Hij mist daardoor mogelijk ook de return tegen Liverpool op 15 maart.

Atlético mist vrijwel zeker de geblesseerde Rodrigo de Paul, terwijl het meespelen van Yannick Carrasco (keelpijn) en Memphis Depay (diverse pijntjes) volgens Spaanse media onzeker is.

De wedstrijd tussen Real en Atlético Madrid begint zaterdag om 18.30 uur in het Bernabéu-stadion van Real. De thuisploeg staat op de tweede plaats in de Spaanse competitie, 10 punten boven nummer 4 Atlético.

Oud-international Sinnige wordt technisch directeur hockeybond

16.08 uur: Voormalig tophockeyster Clarinda Sinnige is de nieuwe technisch directeur van de Nederlandse hockeybond KNHB. Sinnige volgt op 1 april Jeroen Bijl op, die vorig jaar vertrok bij de bond naar aanleiding van de ontstane onrust rond de nationale vrouwenploeg. Bij de ploeg die in 2021 de olympische titel veroverde, was sprake van een onveilig topsportklimaat dat onder meer resulteerde in het vertrek van bondscoach Alyson Annan.

De hockeybond startte afgelopen najaar een open sollicitatieprocedure maar vond geen geschikte opvolger voor Bijl, die de functie vier jaar bekleedde. Daarna kwam 143-voudig international Sinnige in beeld. Ze was al werkzaam bij de KNHB, onder meer als perswoordvoerder en manager marketing en communicatie.

„Het was teleurstellend dat we vorig jaar niet tot de juiste match konden komen”, zegt Erik Gerritsen, algemeen directeur van de KNHB. „We hebben het gehele traject en de gevoerde gesprekken uitgebreid geëvalueerd en intern en extern opnieuw besproken waar de nieuwe technisch directeur in onze ogen aan moet voldoen. Tijdens deze gesprekken kwam de naam van Clarinda naar voren. We zochten naar een manager die in staat is om onze steeds complexer wordende tophockeyorganisatie gestructureerd en bedrijfsmatig aan te sturen. We zochten bij voorkeur een manager met ervaring in het bedrijfsleven en de tophockeywereld. Clarinda voldoet aan deze beide kenmerken.”

Oud-keepster Sinnige (50) nam deel aan de Olympische Spelen van 2000 (brons) en 2004 (zilver) en speelde twee WK’s (1998 en 2002, tweemaal zilver). Na haar actieve loopbaan was ze onder meer manager/keeperstrainer van Jong Oranje (vrouwen) en manager van de nationale vrouwenhockeyploeg. Sinds 2014 is ze in dienst van de KNHB.

Sinnige noemt het „een eer” om een bijdrage te gaan leveren aan de verdere ontwikkeling van het tophockey binnen de KNHB. „Samen met mijn collega’s wil ik me ervoor inzetten dat talenten en begeleiders optimaal kunnen presteren in een goed georganiseerd en veilig topsportklimaat. Dat moet niet alleen leiden tot goede prestaties van de teams op het veld. De weg naar die prestaties is voor de deelnemers minstens zo belangrijk. Die moet in mijn ogen waardevol zijn voor de rest van hun sociale en maatschappelijke leven, precies zoals ik dat zelf ervaren heb.”

Speciale aandacht Nederlandse atleten op EK voor ramp Turkije

15.16 uur: De Nederlandse atletiekploeg wil op de komende EK indoor in Istanbul op een eigen manier aandacht vragen voor de ramp in Turkije, waar tienduizenden mensen zijn omgekomen door de zware aardbevingen en anderhalf miljoen mensen dakloos.

„We zijn ons ervan bewust dat het een vreemde situatie is. De Turken beleven een humanitaire ramp en hebben wel wat anders aan hun hoofd dan een sportfeestje”, zei technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie bij de teampresentatie op sportcentrum Papendal. „Wij voelen dan ook de verplichting om aandacht te blijven vragen voor hulp aan Turkije. Niet alleen via Giro 555, maar ook op onze eigen manier. Hoe we dat precies daar gaan invullen, zijn we nog aan het bespreken met elkaar.”

De Europese atletiekfederatie maakte al eerder duidelijk dat de EK indoor in Istanbul een sober karakter krijgen. Feestelijke nevenactiviteiten zijn geschrapt en er wordt lokaal ook geen promotie gemaakt. Bovendien doneert European Athletics 1 euro per verkocht toegangsbewijs aan het goede doel. De EK indoor worden van 2 tot en met 5 maart gehouden. Nederland reist met 33 atleten af naar het toernooi.

Oomen breekt schouderblad en mist Tirreno-Adriatico

13.55 uur: Sam Oomen kan voorlopig niet in actie komen voor zijn ploeg Jumbo-Visma. De 27-jarige Tilburger heeft een gebroken schouderblad overgehouden aan zijn val in de Ronde van de Algarve afgelopen week. Daardoor mist de Nederlander volgens zijn ploeg in ieder geval de Tirreno-Adriatico van begin volgende maand.

Aanvankelijk meldde Jumbo-Visma zaterdag nog dat Oomen geen breuken, maar alleen een kneuzing aan zijn schouder had overgehouden aan de val in de vierde etappe van de Portugese wielerronde. Die dwong de renner op te geven waarna hij voor onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht. Oomen rijdt sinds 2021 voor Jumbo-Visma.

Kiel wint marathonwedstrijd op natuurijs in Lulea

13.19 uur: Esther Kiel heeft de derde wedstrijd in de Grand Prix op natuurijs gewonnen. De marathonschaatsster uit het Friese De Knipe was na iets meer dan 80 kilometer de snelste in de sprint van een kopgroepje van vijf. Tessa Snoek eindigde als tweede in het Zweedse Lulea, Laura van Ramshorst werd derde.

De derde wedstrijd in de Grand Prix, de eerste van dit seizoen in Lulea, stond aanvankelijk in het teken van een lange ontsnapping. Elsemieke van Maaren en Sara van Vliet reden direct na de start weg en hielden dat bijna 50 kilometer vol. De maximale voorsprong van het duo bedroeg 2 minuten. Maar het peloton rekende de vluchters in, waarna de groep lang bijeen bleef. Pas in de laatste kilometer ontworstelde een vijftal zich aan het peloton om in de sprint te strijden om de winst.

Die belandde dus bij Kiel. De 26-jarige rijdster van de succesvolle ploeg BDM-BTZ is bezig aan een sterk seizoen. Ze boekte in Lapland al haar zesde zege: vier keer won ze op kunstijs, op de Weissensee was ze al de sterkste op natuurijs.

Lovren stopt als international van Kroatië

12.43 uur: De Kroatische voetballer Dejan Lovren heeft zijn loopbaan als international beëindigd, meldt hij via Twitter. De 33-jarige verdediger van Olympique Lyon kwam 78 keer uit voor zijn land.

Lovren eindigde met Kroatië als tweede op het WK van 2018 na de verloren finale tegen Frankrijk (2-4). Twee maanden geleden veroverde de ploeg brons op het WK in Qatar. De verdediger was basisspeler tijdens de eerste zes wedstrijden van het toernooi in Qatar en zag alleen geen speeltijd tijdens de wedstrijd om de derde plaats tegen Marokko (2-1).

Lovren speelde tussen 2014 en 2020 voor Liverpool, waarna hij naar Zenit Sint-Petersburg verhuisde. Begin januari keerde hij terug bij Olympique Lyon, de ploeg waar hij tussen 2010 en 2013 ook al onder contract stond.

Atlético-spits Morata wil harde aanpak racistische fans in Spanje

12.36 uur: Atlético Madrid-spits Álvaro Morata wil dat racistische voetbalsupporters veel harder worden aangepakt in Spanje. De 30-jarige Spanjaard kijkt naar de Premier League en wil dat de Spaanse competitie ook direct overgaat tot het uitdelen van een levenslang stadionverbod als iemand zich schuldig maakt aan een racistische uitlating. „We moeten de Premier League als voorbeeld nemen”, zegt Morata in aanloop naar de stadsderby tegen Real Madrid van zaterdag.

„De eerste keer dat iemand zoiets in het stadion doet, moet hij voor het leven verbannen worden. Het is onacceptabel en niet uit te leggen”, vertelt Morata tegen sportzender ESPN. De uitwedstrijd tegen de rivaal is zaterdag extra beladen vanwege de racistische opmerkingen die Real-speler Vinícius Júnior dit seizoen regelmatig over zich heen kreeg, ook van supporters van Atlético. „Het hoort niet thuis in het voetbal”, is Morata van mening.

La Liga is al regelmatig bekritiseerd voor zijn zwakke optreden tegenover daders van racistisch wangedrag. Ook Vinícius maakte zich hier eerder boos over. De organisator van de Spaanse competitie maakte woensdag bekend nog drie aangiftes te hebben gedaan van racisme tijdens een wedstrijd, waarbij Vinícius twee keer het slachtoffer was. Afgelopen weekend misdroeg een nog onbekende fan van Osasuna zich nog tegenover de Braziliaanse Vinícius.

Los Angeles Clippers haalt basketbalvedette Westbrook

10.02 uur: Los Angeles Clippers heeft zich versterkt met basketbalvedette Russell Westbrook. De 34-jarige Amerikaan komt over van Los Angeles Lakers, met een tussenstop bij Utah Jazz.

„Russell is een van de meest explosieve spelers in de NBA, met een enorme wil om te winnen”, verklaarde voorzitter Lawrence Frank van Los Angeles Cippers, de nummer 4 van de westelijke divisie. „Hij heeft veel sterke punten die het team ten goede kunnen komen en wil graag kampioen worden.”

Westbrook was MVP (meest waardevolle speler) van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA in 2017. Hij was topscorer in 2015 en 2017, werd negen keer uitgeroepen tot All-Star en veroverde met de Verenigde Staten goud op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ook is hij de nummer 1 op de eeuwige ranglijst qua triple-doubles (drie scores in de dubbele cijfers) met 198. Een NBA-titel ontbreek nog op zijn palmares.

Westbrook speelde sinds 2021 voor stadsgenoot Los Angeles Lakers, totdat hij op 9 februari onderdeel uitmaakte van een ruilovereenkomst met Utah Jazz. De club uit Salt Lake City ontbond drie dagen geleden het contract van Westbrook.

Kazachse gewichtheffer 8 jaar geschorst, behoudt olympisch brons

09.49 uur: De Kazachse gewichtheffer Igor Son, winnaar van olympisch brons in Tokio, is voor acht jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest. De nationale bond WFRK zegt niet op welk middel Son positief testte, maar wel dat hij zijn bronzen plak mag houden. „Deze tests zijn zes maanden later gedaan, dus er is absoluut geen sprake van het schrappen van de resultaten”, aldus een vertegenwoordiger van de gewichthefbond.

Son testte in maart 2022 positief, na de zomer ervoor in Japan olympisch brons te hebben gewonnen in de categorie tot 61 kilogram. De nu 24-jarige Kazach was in 2015 ook al voor zeven maanden geschorst vanwege het gebruik van een steroïde.

Kazachstan raakte in 2008, 2012 en 2016 ook al onder meer zes olympische gouden medailles in het gewichtheffen kwijt vanwege doping. Het land mocht vanwege de overtredingen in 2021 maar twee gewichtheffers naar Tokio sturen.

Voetbalsters Panama kwalificeren zich als laatste voor WK

09.49 uur: De voetbalsters van Panama hebben zich als laatste gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. In de finale van de play-offs was het Midden-Amerikaanse land in het Nieuw-Zeelandse Hamilton met 1-0 te sterk voor Paraguay. Een kopdoelpunt van invaller Lineth Cedeno bezorgde de Panamese voetbalsters hun eerste WK-deelname ooit.

Haïti en Portugal plaatsten zich eerder deze week al via de play-offs voor het eindtoernooi. Portugal is op 23 juli de eerste tegenstander van Oranje op het WK. De Verenigde Staten (op 27 juli) en Vietnam (1 augustus) zijn de andere tegenstanders van de voetbalsters in groep E. Aan het toernooi mogen 32 landen meedoen, acht meer dan bij het vorige WK in 2019 in Frankrijk.

Ook Oekraïense boksers mijden WK’s vanwege toelating Russen

08.51 uur: Ook Oekraïense boksers komen voorlopig niet uit op evenementen van de internationale boksbond IBA. De Oekraïense boksbond FBU zei, in navolging van meerdere andere bonden, dat boksers uit het land in ieder geval niet aan de WK’s van dit jaar in New Delhi (vrouwen) en Tasjkent (mannen) meedoen omdat boksers uit Rusland en Belarus daar weer onder hun eigen vlag mogen deelnemen. „Als Rusland en Belarus vertegenwoordigd zijn, zullen wij dat niet zijn”, zei Oleg Iltsjenko, vicevoorzitter van de FBU.

Oekraïne is het volgende land dat niet geheel verrassend heeft besloten de wereldkampioenschappen van eind volgende maand in New Delhi te boycotten. Ook de Nederlandse bond NBB koos hiervoor, in navolging van onder meer Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Ierland en Canada.

De IBA, waar de Rus Oemar Kremlev voorzitter is, laat Russen en Belarussen onder hun eigen vlag meedoen en gaat daarmee in tegen de bepalingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het IOC besloot afgelopen maand om de sancties tegen Rusland en Belarus te verlengen. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, begin vorig jaar, stelde het IOC strenge regels op. Rusland en bondgenoot Belarus mogen van het IOC geen internationale sportevenementen meer huisvesten en atleten uit die landen worden in de meeste sporten geweerd. In sommige sporten mogen ze onder neutrale vlag wel meedoen.

Prijzengeld gelijk in Vlaamse klassiekers

08.18 uur: Vrouwelijke wielrenners krijgen vanaf dit seizoen definitief evenveel prijzengeld in de Vlaamse voorjaarsklassiekers als hun mannelijke collega’s. Flanders Classics, dat koersen als Omloop het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem organiseert, had de stap vorig jaar al aangekondigd en komt nu met de bevestiging. Voor de vrouwenedities van deze twee wedstrijden geldt bovendien dat ze live op televisie te zien zullen zijn.

De vrouwenversies van andere koersen uit de koker van Flanders Classics, zoals Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs en De Brabantse Pijl, zijn via een livestream te volgen. Ook is nieuw dat de Omloop het Nieuwsblad voor wielrensters nu een wedstrijd van het hoogste niveau is. Deze prestigieuze koers luidt zaterdag het wielervoorjaar in. Volgens Flanders Classics begint dan ook een „nieuwe fase” voor de vrouwentak van de klassiekers.

Flanders Classics organiseert begin april ook de Ronde van Vlaanderen. In die koers kregen vrouwen vorig jaar voor het eerst al evenveel prijzengeld als de mannen. Een jaar eerder kreeg de winnares nog naar verluidt 1365 euro, terwijl de winnaar bij de mannen een premie van 20.000 euro zou hebben gekregen.