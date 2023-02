Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Speciale aandacht Nederlandse atleten op EK voor ramp Turkije

15.16 uur: De Nederlandse atletiekploeg wil op de komende EK indoor in Istanbul op een eigen manier aandacht vragen voor de ramp in Turkije, waar tienduizenden mensen zijn omgekomen door de zware aardbevingen en anderhalf miljoen mensen dakloos.

„We zijn ons ervan bewust dat het een vreemde situatie is. De Turken beleven een humanitaire ramp en hebben wel wat anders aan hun hoofd dan een sportfeestje”, zei technisch directeur Vincent Kortbeek van de Atletiekunie bij de teampresentatie op sportcentrum Papendal. „Wij voelen dan ook de verplichting om aandacht te blijven vragen voor hulp aan Turkije. Niet alleen via Giro 555, maar ook op onze eigen manier. Hoe we dat precies daar gaan invullen, zijn we nog aan het bespreken met elkaar.”

De Europese atletiekfederatie maakte al eerder duidelijk dat de EK indoor in Istanbul een sober karakter krijgen. Feestelijke nevenactiviteiten zijn geschrapt en er wordt lokaal ook geen promotie gemaakt. Bovendien doneert European Athletics 1 euro per verkocht toegangsbewijs aan het goede doel. De EK indoor worden van 2 tot en met 5 maart gehouden. Nederland reist met 33 atleten af naar het toernooi.

Oomen breekt schouderblad en mist Tirreno-Adriatico

13.55 uur: Sam Oomen kan voorlopig niet in actie komen voor zijn ploeg Jumbo-Visma. De 27-jarige Tilburger heeft een gebroken schouderblad overgehouden aan zijn val in de Ronde van de Algarve afgelopen week. Daardoor mist de Nederlander volgens zijn ploeg in ieder geval de Tirreno-Adriatico van begin volgende maand.

Aanvankelijk meldde Jumbo-Visma zaterdag nog dat Oomen geen breuken, maar alleen een kneuzing aan zijn schouder had overgehouden aan de val in de vierde etappe van de Portugese wielerronde. Die dwong de renner op te geven waarna hij voor onderzoek naar het ziekenhuis werd gebracht. Oomen rijdt sinds 2021 voor Jumbo-Visma.

Kiel wint marathonwedstrijd op natuurijs in Lulea

13.19 uur: Esther Kiel heeft de derde wedstrijd in de Grand Prix op natuurijs gewonnen. De marathonschaatsster uit het Friese De Knipe was na iets meer dan 80 kilometer de snelste in de sprint van een kopgroepje van vijf. Tessa Snoek eindigde als tweede in het Zweedse Lulea, Laura van Ramshorst werd derde.

De derde wedstrijd in de Grand Prix, de eerste van dit seizoen in Lulea, stond aanvankelijk in het teken van een lange ontsnapping. Elsemieke van Maaren en Sara van Vliet reden direct na de start weg en hielden dat bijna 50 kilometer vol. De maximale voorsprong van het duo bedroeg 2 minuten. Maar het peloton rekende de vluchters in, waarna de groep lang bijeen bleef. Pas in de laatste kilometer ontworstelde een vijftal zich aan het peloton om in de sprint te strijden om de winst.

Die belandde dus bij Kiel. De 26-jarige rijdster van de succesvolle ploeg BDM-BTZ is bezig aan een sterk seizoen. Ze boekte in Lapland al haar zesde zege: vier keer won ze op kunstijs, op de Weissensee was ze al de sterkste op natuurijs.

Lovren stopt als international van Kroatië

12.43 uur: De Kroatische voetballer Dejan Lovren heeft zijn loopbaan als international beëindigd, meldt hij via Twitter. De 33-jarige verdediger van Olympique Lyon kwam 78 keer uit voor zijn land.

Lovren eindigde met Kroatië als tweede op het WK van 2018 na de verloren finale tegen Frankrijk (2-4). Twee maanden geleden veroverde de ploeg brons op het WK in Qatar. De verdediger was basisspeler tijdens de eerste zes wedstrijden van het toernooi in Qatar en zag alleen geen speeltijd tijdens de wedstrijd om de derde plaats tegen Marokko (2-1).

Lovren speelde tussen 2014 en 2020 voor Liverpool, waarna hij naar Zenit Sint-Petersburg verhuisde. Begin januari keerde hij terug bij Olympique Lyon, de ploeg waar hij tussen 2010 en 2013 ook al onder contract stond.

Atlético-spits Morata wil harde aanpak racistische fans in Spanje

12.36 uur: Atlético Madrid-spits Álvaro Morata wil dat racistische voetbalsupporters veel harder worden aangepakt in Spanje. De 30-jarige Spanjaard kijkt naar de Premier League en wil dat de Spaanse competitie ook direct overgaat tot het uitdelen van een levenslang stadionverbod als iemand zich schuldig maakt aan een racistische uitlating. „We moeten de Premier League als voorbeeld nemen”, zegt Morata in aanloop naar de stadsderby tegen Real Madrid van zaterdag.

„De eerste keer dat iemand zoiets in het stadion doet, moet hij voor het leven verbannen worden. Het is onacceptabel en niet uit te leggen”, vertelt Morata tegen sportzender ESPN. De uitwedstrijd tegen de rivaal is zaterdag extra beladen vanwege de racistische opmerkingen die Real-speler Vinícius Júnior dit seizoen regelmatig over zich heen kreeg, ook van supporters van Atlético. „Het hoort niet thuis in het voetbal”, is Morata van mening.

La Liga is al regelmatig bekritiseerd voor zijn zwakke optreden tegenover daders van racistisch wangedrag. Ook Vinícius maakte zich hier eerder boos over. De organisator van de Spaanse competitie maakte woensdag bekend nog drie aangiftes te hebben gedaan van racisme tijdens een wedstrijd, waarbij Vinícius twee keer het slachtoffer was. Afgelopen weekend misdroeg een nog onbekende fan van Osasuna zich nog tegenover de Braziliaanse Vinícius.

Los Angeles Clippers haalt basketbalvedette Westbrook

10.02 uur: Los Angeles Clippers heeft zich versterkt met basketbalvedette Russell Westbrook. De 34-jarige Amerikaan komt over van Los Angeles Lakers, met een tussenstop bij Utah Jazz.

„Russell is een van de meest explosieve spelers in de NBA, met een enorme wil om te winnen”, verklaarde voorzitter Lawrence Frank van Los Angeles Cippers, de nummer 4 van de westelijke divisie. „Hij heeft veel sterke punten die het team ten goede kunnen komen en wil graag kampioen worden.”

Westbrook was MVP (meest waardevolle speler) van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA in 2017. Hij was topscorer in 2015 en 2017, werd negen keer uitgeroepen tot All-Star en veroverde met de Verenigde Staten goud op de Olympische Spelen van Londen in 2012. Ook is hij de nummer 1 op de eeuwige ranglijst qua triple-doubles (drie scores in de dubbele cijfers) met 198. Een NBA-titel ontbreek nog op zijn palmares.

Westbrook speelde sinds 2021 voor stadsgenoot Los Angeles Lakers, totdat hij op 9 februari onderdeel uitmaakte van een ruilovereenkomst met Utah Jazz. De club uit Salt Lake City ontbond drie dagen geleden het contract van Westbrook.

Kazachse gewichtheffer 8 jaar geschorst, behoudt olympisch brons

09.49 uur: De Kazachse gewichtheffer Igor Son, winnaar van olympisch brons in Tokio, is voor acht jaar geschorst vanwege een positieve dopingtest. De nationale bond WFRK zegt niet op welk middel Son positief testte, maar wel dat hij zijn bronzen plak mag houden. „Deze tests zijn zes maanden later gedaan, dus er is absoluut geen sprake van het schrappen van de resultaten”, aldus een vertegenwoordiger van de gewichthefbond.

Son testte in maart 2022 positief, na de zomer ervoor in Japan olympisch brons te hebben gewonnen in de categorie tot 61 kilogram. De nu 24-jarige Kazach was in 2015 ook al voor zeven maanden geschorst vanwege het gebruik van een steroïde.

Kazachstan raakte in 2008, 2012 en 2016 ook al onder meer zes olympische gouden medailles in het gewichtheffen kwijt vanwege doping. Het land mocht vanwege de overtredingen in 2021 maar twee gewichtheffers naar Tokio sturen.

Voetbalsters Panama kwalificeren zich als laatste voor WK

09.49 uur: De voetbalsters van Panama hebben zich als laatste gekwalificeerd voor het wereldkampioenschap van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. In de finale van de play-offs was het Midden-Amerikaanse land in het Nieuw-Zeelandse Hamilton met 1-0 te sterk voor Paraguay. Een kopdoelpunt van invaller Lineth Cedeno bezorgde de Panamese voetbalsters hun eerste WK-deelname ooit.

Haïti en Portugal plaatsten zich eerder deze week al via de play-offs voor het eindtoernooi. Portugal is op 23 juli de eerste tegenstander van Oranje op het WK. De Verenigde Staten (op 27 juli) en Vietnam (1 augustus) zijn de andere tegenstanders van de voetbalsters in groep E. Aan het toernooi mogen 32 landen meedoen, acht meer dan bij het vorige WK in 2019 in Frankrijk.

Ook Oekraïense boksers mijden WK’s vanwege toelating Russen

08.51 uur: Ook Oekraïense boksers komen voorlopig niet uit op evenementen van de internationale boksbond IBA. De Oekraïense boksbond FBU zei, in navolging van meerdere andere bonden, dat boksers uit het land in ieder geval niet aan de WK’s van dit jaar in New Delhi (vrouwen) en Tasjkent (mannen) meedoen omdat boksers uit Rusland en Belarus daar weer onder hun eigen vlag mogen deelnemen. „Als Rusland en Belarus vertegenwoordigd zijn, zullen wij dat niet zijn”, zei Oleg Iltsjenko, vicevoorzitter van de FBU.

Oekraïne is het volgende land dat niet geheel verrassend heeft besloten de wereldkampioenschappen van eind volgende maand in New Delhi te boycotten. Ook de Nederlandse bond NBB koos hiervoor, in navolging van onder meer Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Ierland en Canada.

De IBA, waar de Rus Oemar Kremlev voorzitter is, laat Russen en Belarussen onder hun eigen vlag meedoen en gaat daarmee in tegen de bepalingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Het IOC besloot afgelopen maand om de sancties tegen Rusland en Belarus te verlengen. Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, begin vorig jaar, stelde het IOC strenge regels op. Rusland en bondgenoot Belarus mogen van het IOC geen internationale sportevenementen meer huisvesten en atleten uit die landen worden in de meeste sporten geweerd. In sommige sporten mogen ze onder neutrale vlag wel meedoen.

Prijzengeld gelijk in Vlaamse klassiekers

08.18 uur: Vrouwelijke wielrenners krijgen vanaf dit seizoen definitief evenveel prijzengeld in de Vlaamse voorjaarsklassiekers als hun mannelijke collega’s. Flanders Classics, dat koersen als Omloop het Nieuwsblad en Gent-Wevelgem organiseert, had de stap vorig jaar al aangekondigd en komt nu met de bevestiging. Voor de vrouwenedities van deze twee wedstrijden geldt bovendien dat ze live op televisie te zien zullen zijn.

De vrouwenversies van andere koersen uit de koker van Flanders Classics, zoals Dwars door Vlaanderen, Scheldeprijs en De Brabantse Pijl, zijn via een livestream te volgen. Ook is nieuw dat de Omloop het Nieuwsblad voor wielrensters nu een wedstrijd van het hoogste niveau is. Deze prestigieuze koers luidt zaterdag het wielervoorjaar in. Volgens Flanders Classics begint dan ook een „nieuwe fase” voor de vrouwentak van de klassiekers.

Flanders Classics organiseert begin april ook de Ronde van Vlaanderen. In die koers kregen vrouwen vorig jaar voor het eerst al evenveel prijzengeld als de mannen. Een jaar eerder kreeg de winnares nog naar verluidt 1365 euro, terwijl de winnaar bij de mannen een premie van 20.000 euro zou hebben gekregen.