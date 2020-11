Amnesty doet oproep aan Lewis Hamilton

Felix Jakens, het hoofd van campagnes bij Amnesty International UK, vestigde in The Telegraph zijn hoop op de Mercedes-coureur, die bekendstaat om zijn sociale betrokkenheid.

„Het is ongelooflijk belangrijk dat Lewis zich uitspreekt. Als de meest spraakmakende coureur van de sport bereid is om te zeggen: ’Dit is een land waar ze verschrikkelijk omgaan met mensenrechten’, dan neemt dat de glans weg van Saoedi-Arabië, evenals het vermogen om het imago op te poetsen met sportevenementen. Het is echter niet alleen aan de topcoureurs, maar aan de hele industrie om op de hoogte te zijn van wat er in Saoedi-Arabië gebeurt.”

De Formule 1 gebruikte dit jaar de slogan ’We Race As One’. Dit naar aanleiding van onder meer de Black Lives Matter-protesten. Jakens vindt dat de leiding niet voorbij kan gaan aan het feit dat volgens hen mensenrechten worden geschonden in Saoedi-Arabië.

„De Formule 1 heeft het over diversificatie en inclusiviteit en de aantrekkelijkheid voor LGBT-mensen, dus moet er voorafgaand aan deze race inspanning geleverd worden op het gebied van mensenrechten”, aldus Jakens.