AZ skipt spionagetrip

„FC Mariupol werkt de wedstrijden in de Oekraïense competitie af in eigen stadion, dat in een gebied ligt waarvoor een negatief reisadvies is afgegeven. Daar gaan we dan geen mensen naartoe sturen”, aldus AZ-trainer Arne Slot, die in Europees verband FC Mariupol treft in het zeshonderd kilometer westelijker gelegen Odessa. Op last van de UEFA speelt FC Mariupol daar zijn Europese wedstrijden.

Toevalligerwijs heeft Slot toch een aardige graadmeter voor de kracht van de Oekraïense tegenstander. „In de voorbereiding hebben we gespeeld tegen FC Oleksandriya, de ploeg waar FC Mariupol afgelopen weekend met 2-1 van heeft gewonnen. Die wedstrijd tegen FC Oleksandriya hebben wij met 3-0 verloren, waarbij wel aangetekend moet worden dat we toen nog speelden met een mixteam van het eerste en Jong AZ. Door die wedstrijd hebben we wel een beeld van wat we kunnen verwachten. Het spel van FC Mariupol is te vergelijken met dat van onze vorige tegenstander BK Häcken, alleen dan op een hoger niveau.”