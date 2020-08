Leeuwinnen clashen in Champions League-finale

Er staat al jaren geen maat op het Olympique Lyon van Shanice (r) van de Sanden. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een week na de finale van de mannen staat zondag de eindstrijd in de Champions League voor vrouwen op de rol. In Spaans Baskenland, waar de eindfase in verkorte vorm en coronabubbel werd afgewerkt, staan grootmachten VfL Wolfsburg en Olympique Lyon tegenover elkaar. Het betekent een clash tussen Oranje Leeuwinnen Dominique Janssen en Shanice van de Sanden. De Telegraaf maakt een lijstje met vijf opvallende zaken.