KNVB telt 148 transfers, net geen record

Kaj Sierhuis Ⓒ ANP Sport

In totaal maakten 148 voetballers tijdens de winterse transfermarkt een overstap van of naar een Nederlandse betaaldvoetbalclub. Dat is er één minder dan vorig jaar in dezelfde periode. Het record voor de winterperiode bleef staan op 151, gevestigd in 2017, meldt voetbalbond KNVB.