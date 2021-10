’Ongevaccineerde tennissers tóch welkom op Australian Open’

Eerder hadden Australische ministers gezegd dat spelers zonder vaccin het land niet in zouden mogen, laat staan kunnen meedoen aan het grandslam-toernooi. Uit de brief zou nu blijken dat het toch mogelijk zou zijn, voor alle spelers. Dus niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen.

Tevens had de premier van de staat Victoria, waarvan hoofdstad Melbourne het toneel is voor de Australian Open, eerder ook al verklaard dat er wellicht een vaccinatieverplichting zal gelden om een visum te krijgen. „Ik denk niet dat een tennisspeler die geen vaccin heeft gekregen een visum zal krijgen om het land binnen te komen”, verklaarde Dan Andrews, die uitzonderingen voor toppers als Novak Djokovic uitsloot. „Het virus geeft niet om jouw klassement of het aantal grandslamtoernooien dat je hebt gewonnen.”

Djokovic

Uit cijfers blijkt dat een groot deel van de tennissers en tennissters niet gevaccineerd zijn. Bij de mannen alleen al 35 procent. Djokovic - de nummer 1 van de wereld en negenvoudig winnaar in Melbourne - wilde afgelopen week niet vertellen of hij wel of niet een vaccin heeft genomen.

De Serviër vertelde desgevraagd dan ook niet te weten of hij zijn titel zou kunnen verdedigen in Australië. Hij zou daar zijn 21e grandslam-titel kunnen pakken en daarmee het alltime record.

Tennis Australia heeft nog niet gereageerd op het bericht van de WTA. De Australian Open 2022 staat geprogrammeerd van 17 tot 30 januari.