Bondscoach Noord-Ieren hoopt op falend Oranje

Daarbij moet wel worden aangetekend dat de Noord-Ieren twee duels meer speelden dan Oranje en bovendien nog niet aantraden tegen de formatie van bondscoach Ronald Koeman en Duitsland, de nummers twee en drie in de groep. Duitsland heeft negen punten uit drie duels.

Toch lijkt er iets van geloof te groeien bij Michael O'Neill, de bondscoach van Noord-Ierland. Op 9 september komt Duitsland op bezoek in Belfast. „De spelers moeten dan geloven in een zege. Zo makkelijk is het. En met het geloof, de energie en het thuispubliek zijn we ertoe in staat”, zegt O'Neill in gesprek met Belfast Telegraph.

Bondscoach Michael O'Neill Ⓒ REUTERS

„We hebben nu een gaatje gecreëerd, vooral met Nederland. Hopelijk voelt Oranje de druk nu een beetje meer. Dat was het doel toen we in maart begonnen aan de kwalificatie” Het Nederlands elftal dat vanwege de Nations League nog maar twee duels speelde in de kwalificatie, klopte Wit-Rusland, maar ging thuis onderuit tegen Duitsland: 2-3. Op 6 september gaat Oranje op bezoek in Duitsland.

Bekijk hier de stand in de groep van Nederland.

O'Neill was in zijn nopjes met de zege van zijn ploeg in Wit-Rusland. Soms denken mensen dat dit soort wedstrijden een formaliteit is, maar wij winnen hier niet zomaar met 3-0”, aldus de bondscoach van Noord-Ierland.