Direct vol gas in Azerbeidzjan LIVE F1: Verstappen houdt hoofd voorlopig koel na klappers

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

De kwalificatie voor de race van zondag op vrijdag? Ja, vanwege de nieuwe opzet rondom de sprintraces gaat het er tijdens de eerste dag van het raceweek in Baku al direct om. Is Max Verstappen na de break van enkele weken direct weer scherp om zich een goede uitgangspositie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan te verschaffen? Volg de kwalificatie via ons liveblog.