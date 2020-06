Bijzonder scenario lonkt voor Liverpool: kampioen op het veld van City?

Manchester City versloeg maandag op eigen veld Burnley (5-0) en won daarmee de tweede wedstrijd op rij sinds de Premier League de vanwege de coronacrisis stilgelegde competitie heeft hervat. De achterstand van City op de koploper is nog wel twintig punten.

Twee scenario’s

Daardoor liggen er voor Liverpool twee ’bijzondere’ scenario’s op de plank. Als de formatie van Jürgen Klopp woensdagavond wint van Crystal Palace, kan het de dag erna zonder te spelen kampioen worden. Dat gebeurt als Manchester City er niet in slaagt om het bezoek aan Chelsea winnend af te sluiten.

Doet City dat wél, dan krijgt Liverpool in de daaropvolgende wedstrijd de eerste kans om het af te maken. En dat is... een uitwedstrijd bij Manchester City. De landstitel veroveren op het veld van de concurrent zou een passend slotstuk zijn van het superseizoen van de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

City snel klaar met Burnley

Halverwege het duel met Burnley had City al beslissend afstand genomen via een 3-0 voorsprong. De treffers kwamen op naam van Phil Foden en twee keer Riyad Mahrez, die er één uit een strafschop maakte. David Silva en nogmaals Foden scoorden na de hervatting.

Bij de hervatting van de Premier League won Manchester City afgelopen woensdag van Arsenal. Liverpool hervatte de competitie zondag met een gelijkspel tegen stadgenoot Everton.

Één positieve test

De laatste testronde op het coronavirus heeft in de Premier League één positieve test opgeleverd. Bij welke club de betreffende persoon hoort, werd niet bekendgemaakt.

Alle spelers, coaches en andere betrokken in de Premier League worden voortdurend op het coronavirus getest, sinds het plan om de competitie te hervatten in werking ging. Dit is het eerste positieve geval sinds er ook weer wedstrijden worden gespeeld.

Sinds er in de Premier League intensief wordt getest, zijn achttien betrokkenen positief getest op het virus. Per ronde gaat het om 1829 testen en iedereen is inmiddels tien keer getest.