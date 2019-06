De Afrika Cup 2019: oranje olifanten, farao’s en Atlas-leeuwen

Mo Salah, de ster van Liverpool en Egypte. Ⓒ Reuters

Vrijdag gaat in Egypte de 35e editie van de Afrika Cup van start. Slagen Egypte en Senegal er in hun favorietenrol waar te maken of zal Marokko voor de eerste keer sinds 53 jaar eindelijk weer eens toeslaan? Telesport zet alle ins & outs op een rijtje. Ruim baan voor Hakim Ziyech, Sadio Mané, Mo Salah, André Onana en … Lars Veldwijk!