Live Europa League: Kjell Scherpen onder de lat bij Ajax tegen AS Roma

Net als in Fiesland is Kjell Scherpen de vervanger van de 38-jarige keeper. Voor de 21-jarige keeper uit Drenthe is dat een nieuwe vuurdoop. Scherpen keepte eerder in het gewonnen bekerduel met FC Utrecht (5-4) en in de competitie tegen Heerenveen: 2-1. Zijn derde wedstrijd in Ajax 1 is ook in een derde verschillende competitie.

Trainer Erik ten Hag kan verder geen beroep doen op André Onana, Daley Blind, Sébastien Haller en Noussair Mazraoui.

Opstelling Ajax: Scherpen; Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen Gravenberch; Antony, Tadic, Neres

AS Roma start ook niet op volle sterkte. De geblesseerde Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling en Stephan El Shaarawy zijn in Italië achtergebleven. Ook de geschorste oud-Feyenoorder Rick Karsdorp ontbreekt bij AS Roma.

Opstelling AS Roma: Lopez, Mancini, Cristante, Ibanez, Perez, Diawara, Veretout, Spinazzola, Pellegrini, Pedro, Dzeko.

Live-feed

Ajax wil donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen AS Roma een goede uitgangspositie voor een plek in de halve finales van de Europa League verdienen. Volg vanaf 21.00 uur de wedstrijd hier op de voet via onze livetweets.

Volg via ons scorebord de wedstrijd voor alle statistieken, tussenstanden, topscorers en uitslagen