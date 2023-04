’Publiekelijk gelyncht’ Barça ontkent omkoping: 7,3 miljoen euro was voor advies

De clubbaas ontkende maandag op een persconferentie alle beschuldigingen en sprak van een „publiekelijke lynch” om de reputatie van Barcelona te beschadigen. Laporta haalde hard uit naar voorzitter Javier Tebas van La Liga, naar de Europese bond UEFA en ook naar concurrent Real Madrid.

Het Openbaar Ministerie klaagde Barcelona vorige maand aan voor betalingen aan een bedrijf dat in handen was van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Tussen 2001 en 2018 maakte Barcelona 7,3 miljoen euro over naar dat bedrijf.

Justitie onderzoekt of sprake was van omkoping en of Barcelona op zo’n manier invloed wilde uitoefenen op scheidsrechterlijke beslissingen. Real Madrid sloot zich als ’gedupeerde partij’ ook aan bij de zogeheten Negreira-zaak. De UEFA liet al snel na de officiële aanklacht weten de zaak ook te gaan onderzoeken.

Laporta ontkende de beschuldigingen de afgelopen weken al regelmatig en presenteerde maandag de uitkomsten van een intern onderzoek. „Ik ben er volledig van overtuigd dat Barcelona nooit de intentie heeft gehad om hier enig sportief voordeel uit te halen”, zei de voorzitter over de betalingen. Volgens hem ging het puur om het verkrijgen van „adviezen over technische arbitragezaken”, zonder verder in details te treden. Volgens Laporta is zoiets heel gebruikelijk en doen „alle grote clubs” dat.

’Wij zijn heel transparant’

Barcelona zou volgens Laporta minstens 621 rapporten en 43 cd’s met informatie hebben gekregen van het bedrijf van Negreira. „En daar zijn keurig facturen van, goedgekeurd door accountants en de belastingdienst. We zijn altijd heel transparant.”

Volgens Laporta grijpen onder meer Real Madrid en de organisatie van La Liga deze zaak aan om ’zijn’ club te beschadigen, juist nu Barcelona in Spanje weer afkoerst op de landstitel. „Barcelona is altijd het toonbeeld van fair play, zowel op als naast het veld. Alle prijzen die we de afgelopen decennia hebben gewonnen, zijn te danken aan het talent en de inzet van onze spelers, trainers en medewerkers. Maar dit is geen toeval, deze lastercampagne is bedoeld om ons te destabiliseren, juist nu we weer uit een dal komen.”