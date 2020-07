Maurice Steijn nieuwe trainer NAC Breda

Steijn begon zijn spelerscarrière bij ADO Den Haag waar hij zes seizoenen speelde. Bij de Haagse club kwam Steijn tot 98 optredens waarin hij zes keer het net wist te vinden. In het seizoen 1999/2000 kwam Maurice over naar NAC Breda. In zijn eerste seizoen wist hij met NAC kampioen te worden van de eerstedivisie. In totaal kwam Steijn in twee seizoenen tot 36 wedstrijden.

Zijn eerste en enige goal maakte hij op 24 september 2000, waarin hij de openingstreffer maakte in de derby tegen Willem II. Door aanhoudend blessureleed heeft hij in 2001 zijn carrière als profvoetballer vaarwel gezegd.

Steijn zal worden geassisteerd door Hans Visser. De 53-jarige Alkmaarder was afgelopen seizoen nog assistent-trainer bij OH Leuven.

Mattijs Manders, de algemeen dircteur van NAC, is erg content met de aanstelling. „Ik ben erg blij met de aanstelling van Maurice Steijn. We zien in hem een uitstekende trainer die tevens goed past bij NAC. Met Maurice willen we, vanuit een langetermijnvisie, bouwen aan NAC. We hebben dan ook bewust gekozen om vertrouwen uit te spreken in de vorm van een meerjarig contract. Wij kijken erg uit naar de samenwerking.”

Steijn hoefde niet lang na te denken over het aanbod: „Allereerst ben ik erg blij en trots op mijn terugkeer bij deze mooie club. Toen NAC belde, heb ik daar niet lang over na hoeven denken. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik graag trainer zou worden van NAC. Ik denk dat we goede match zijn. Ik kijk er dan ook erg naar uit om met de selectie aan te slag te gaan en hoop NAC terug te kunnen brengen naar waar het hoort.”