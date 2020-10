Fernando Alonso maakt kennis met nieuwe Formule 1-bolide

De 39-jarige Spanjaard mag in Catalonië een dagje testen ter voorbereiding op volgend seizoen, wanneer hij bij de Franse renstal een duo gaat vormen met Esteban Ocon. Daniel Ricciardo, afgelopen weekeinde op de Nürburgring nog goed voor een derde plek, vertrekt naar McLaren.

„Het wordt ongelooflijk om na twee jaar weer een Formule 1-auto te besturen”, aldus Alonso. Ik kan me mijn eerste test namens Benetton (het oude Renault, red.) nog goed herinneren. Dat was in 2000, ook op het circuit van Barcelona. Ik ben er klaar voor, maar weet nu al dat ik heel veel nieuwe dingen ga tegenkomen. Daar kan ik alleen maar van leren.”

Alonso maakte in 2001 bij Minardi zijn debuut in de Formule 1. Twee jaar later stapte hij over naar Renault. Met dat team werd hij in zowel 2005 als 2006 wereldkampioen. In de jaren die volgden was hij namens McLaren en Ferrari echter nooit meer zo succesvol als toen.

Eind 2018 verliet Alonso de koningsklasse om zich te richten op het completeren van de Triple Crown, wat neerkomt op het winnen van de Grand Prix van Monaco, de 24 Uur van Le Mans en de Indy 500.

In Monaco zegevierde hij in 2006 en 2007 en al tijdens zijn F1-carrière maakte hij een succesvol uitstapje naar Le Mans. Dat was in 2018. De Indy 500 reed Alonso drie keer (2017, 2019 en 2020), maar het podium bleef telkens buiten bereik voor de man uit Oviedo.

