Statistieken - Zo pakte PSV de 24e landstitel

Gaston Pereiro en Luuk de Jong bezorgden de Eindhovenaren bij rust al een comfortabele 2-0 voorsprong. Steven Bergwijn zette in de tweede helft de 3-0 eindstand op het scorebord. Ajax eindigde de kraker met negen man, nadat Nicolas Tagliafico en Siem de Jong door scheidsrechter Danny Makkelie met rood waren weggestuurd.

De voetbalzondag stond volledig in het teken van de kampioenswedstrijd van PSV. Onze PSV-watcher Erik van Haren zorgde vanuit het stadion voor live updates. Zijn tweets zijn hier te zien.

"PSV is al kampioen. Ze kunnen de titel alleen nog verliezen", stelde Ajax-trainer Erik ten Hag vlak voor de wedstrijd. "Je moet met het hart spelen, maar je moet wel het koppie erbij houden. Ze staan er goed op, nu moet zich dat vertalen naar het veld", keek PSV-coach Phillip Cocu vooruit.

De fans van PSV hadden veel vertrouwen in een goede afloop. Telesport sprak in Eindhoven voorafgaand aan de topper met enkele supporters. Het ontbreken van Ajax-icoon Sjaak Swart bij de wedstrijd wordt daarbij ook nog even aangestipt.

De kampioensschaal was ruim voor het duel al in Eindhoven gearriveerd. KNVB-directeur Eric Gudde haalde het zilverwerk vlak voor het Philips Stadion uit de kofferbak.

Pereiro is bij PSV in de basis begonnen. Trainer Phillip Cocu gaf de Uruguayaan de voorkeur boven Bart Ramselaar. De Brabantse voorhoede bestond uit Luuk de Jong, Hirving Lozano en Steven Bergwijn.

Opstelling PSV: Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Schwaab, Brenet; Van Ginkel, Hendrix, Pereiro; Bergwijn, De Jong, Lozano.

Bij Ajax posteerde trainer Erik ten Hag Max Wöber centraal in de verdediging en Joël Veltman als rechtsback. Verder stond Klaas-Jan Huntelaar in de spits. Hij hield Kasper Dolberg op de bank, die laat in het duel als invaller binnen de lijnen kwam.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber, Tagliafico; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Kluivert.

Ajax won eerder dit seizoen in de Johan Cruijff Arena eenvoudig van PSV. Dankzij goals van David Neres, Lasse Schöne en Donny van de Beek zegevierden de Amsterdammers met 3-0.

PSV pakte tot nu toe één keer de titel in een rechtstreeks duel met Ajax, op 9 juni 1963. De ploeg uit Eindhoven won toen met 5-2 en werd zo voor het eerst kampioen sinds de invoering van het betaald voetbal. Cocu leidde zijn elftal in 2015 en 2016 ook al naar het kampioenschap. Vorig jaar ging de schaal naar Feyenoord.

De beslissende kraker in het Philips-stadion begon om 16.45 uur en stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Maandag is de huldiging in Eindhoven.

