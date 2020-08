Ultieme beloning ideale prof De Jong

Valentijn Driessen. Ⓒ Rene Bouwman

In het hedendaagse voetbal valt aan de opkomst van de cijferfetisjisten en dataverslaafden niet te ontkomen. Statistieken en scoutingsystemen, je wordt ermee doodgegooid, ze zijn de heilige graal en ook heerlijk excuusmateriaal voor de technische mensen bij clubs om zich achter te verschuilen. Ondersteunend is nog tot daaraan toe, maar leidend is de dood in de pot.