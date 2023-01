Denso Kasius in vizier bij Fulham en Sporting

MAANDAG 23 JANUARI

Kasius in vizier bij Fulham en Sporting

21:30 uur Bologna-rechtsachter Denso Kasius staat op de nominatie om te verkassen naar Fulham. De Premier Leagueclub is met Bologna in gesprek over het huren van de Delftenaar.

Kasius maakte een jaar geleden verrassend de overstap van FC Volendam, waar hij speelde als huurling van FC Utrecht, naar de Serie A. Kasius heeft inmiddels veertien duels voor Bologna achter zijn naam. Dit seizoen kreeg hij in zes van de eerste zeven wedstrijden speeltijd, maar daarna vrijwel niet meer, onder meer door een blessure.

Fulham is dringend op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie. Fulham toonde eerder interesse in Milan van Ewijk, de rechtsachter van SC Heerenveen. Ook Sporting Portugal heeft de Nederlandse vleugelverdedigers Kasius en Van Ewijk op de korrel.

Arsenal neemt verdediger Kiwior over van Spezia

20:54 uur Arsenal neemt de Poolse verdediger Jakub Kiwior over van de Italiaanse club Spezia. De koploper uit de Premier League laat weten dat het de 22-jarige Pool voor meerdere seizoenen heeft vastgelegd.

Kiwior kwam 43 keer uit voor Spezia dat sinds 2020 in de Serie A speelt. De verdediger maakte ook deel uit van de Poolse ploeg op het WK in Qatar.

„Het is geweldig dat Jakub bij onze ploeg komt”, zegt Arsenal-trainer Mikel Arteta. „Hij is een jonge wendbare verdediger die enorme potentie en kwaliteiten heeft laten zien bij Spezia en als international bij Polen.”

Voetbalbond Polen stelt Portugees Santos aan als bondscoach

20:25 uur Polen gaat Fernando Santos aanstellen als bondscoach. De 68-jarige Santos wordt de opvolger van de Pool Czeslaw Michniewicz, meldt voorzitter Cezary Kulesza van de Poolse voetbalbond PZPN.

Santos zag zijn contract bij de Portugese voetbalbond beëindigd worden nadat Portugal in de kwartfinales van het WK in Qatar werd uitgeschakeld door Marokko. Michniewicz kreeg in december te horen dat zijn contract bij de Poolse voetbalbond niet werd verlengd.

Voorzitter Kulesza liet zondag weten dat de nieuwe bondscoach dinsdag wordt gepresenteerd. Kulesza deelde maandagavond een foto met Santos op Twitter nadat de Portugees eerder op de dag was gefotografeerd op de luchthaven van de Poolse hoofdstad Warschau. „Tot morgen op de persconferentie”, schreef hij erbij.

Onder Santos won Portugal in 2016 de Europese titel en in 2019 de Nations League. Hij was eerder ook coach van onder meer FC Porto, AEK Athene, Panathinaikos, Sporting, Benfica, PAOK en bondscoach van Griekenland.

Polen wist zich op het WK in Qatar onder Michniewicz voor het eerst in 36 jaar te plaatsen voor de knock-outfase. De ploeg van aanvoerder Robert Lewandowski moest het in de achtste finales afleggen tegen Frankrijk (1-3).

Huurperiode van Ki-Jana Hoever bij PSV komt ten einde

19:28 uur: De huurperiode van Ki-Jana Hoever bij PSV gaat al na een seizoenshelft ten einde komen. PSV en Wolverhampton Wanderers zijn hierover in gesprek, omdat de speler in Eindhoven te weinig aan spelen toekomt. De Premier League-club betaalde tweeënhalf jaar geleden bijna 10 miljoen euro aan Liverpool voor Hoever, die door de Reds werd opgepikt in de jeugdopleiding van Ajax.

Bij Wolverhampton wist Hoever niet uit te groeien tot een vaste basisspeler, waarna PSV hem afgelopen zomer oppikte. Maar ook bij PSV kwam hij de afgelopen maanden onvoldoende uit de verf.

Rienstra traint komende tijd mee met Cambuur

13.39 uur: Middenvelder Ben Rienstra traint de komende tijd mee met SC Cambuur. De Friese club staat onderaan in de Eredivisie en nam eerder deze maand aanvaller Mimoun Mahi al op huurbasis over van FC Utrecht. Rienstra kan mogelijk een contract afdwingen.

De coach van Cambuur, Sjors Ultee, is een vertrouwd gezicht voor de 32-jarige Rienstra. De afgelopen twee seizoenen voetbalde hij al onder Ultee bij Fortuna Sittard. Afgelopen zomer verliet de voormalige speler van onder meer AZ en Heracles Almelo de Limburgse club transfervrij. Sindsdien was de Alkmaarder clubloos.

Heerenveen hoopt Bruma snel te presenteren

13.31 uur: SC Heerenveen wil op korte termijn de komst van Jeffrey Bruma afronden. De 31-jarige verdediger moet de vacature invullen, die is ontstaan door de blessure van Sven van Beek. Bruma heeft de eerste seizoenshelft gespeeld voor Kasimpasa in Turkije.

De 25-voudig international heeft eerder gespeeld voor onder andere Chelsea, PSV, VfL Wolfsburg, Schalke 04 en FSV Mainz 05. Ook het Belgische Zulte Waregem had interesse, maar SC Heerenveen geniet de voorkeur van de verdediger.

ZONDAG 22 JANUARI

Ajax-tegenstander Union Berlin haalt Kroatisch international

15.13 uur: De Duitse voetbalclub 1. FC Union Berlin heeft de selectie versterkt met rechtsback Josip Juranovic. De 27-jarige Kroatisch international komt over van Celtic.

Union Berlin, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League, betaalt volgens Duitse media 8 miljoen euro voor Juranovic. Dat bedrag kan door middel van bonussen oplopen tot maximaal 11 miljoen.

Juranovic is bij Union de vervanger van Julian Ryerson, die onlangs overstapte naar Borussia Dortmund. Op het WK deed Juranovic tot en met de verloren halve finale tegen Argentinië (3-0) alle wedstrijden mee bij de Kroaten, die met brons terugkeerden uit Qatar.

ZATERDAG 21 JANUARI

Gewilde Moukoko kiest voorlopig voor Borussia Dortmund

17.13 uur: Youssoufa Moukoko blijft Borussia Dortmund voorlopig trouw. Het 18-jarige talent heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2026. Zijn oude verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af.

Moukoko stond in de belangstelling van Barcelona, Chelsea, Liverpool en Newcastle United. „Ik was vereerd met de interesse van andere clubs”, zei hij. „Maar uiteindelijk heb ik op mijn gevoel een beslissing genomen. Ik heb met mijn hart gekozen.”

Moukoko debuteerde op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Borussia Dortmund. Hij speelde een jaar later voor het eerst mee met de nationale ploeg van Duitsland.