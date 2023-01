ZONDAG 29 JANUARI

NEC neemt afscheid van Deense spelmaker Duelund

21.09 uur: De Deense voetballer Mikkel Duelund vertrekt per direct bij NEC Nijmegen. De club uit de Eredivisie heeft de huurovereenkomst met Dinamo Kiev ontbonden, waardoor de middenvelder nu zijn transfer naar Aarhus in zijn vaderland kan afronden.

De 25-jarige Duelund stond de laatste drie wedstrijden wel in de basis bij NEC, maar hij zag kennelijk zelf geen toekomst bij de nummer 9 in de stand. „Het is belangrijk dat er perspectief is voor een speler en dat ontbrak steeds meer na de competitiestart”, zegt technisch directeur Carlos Aalbers. „Mikkel heeft zich altijd professioneel opgesteld en om die reden waren we ook bereid om mee te werken aan een transfer, mede vanwege het feit dat we zijn vertrek intern kunnen opvangen.”

Duelund kwam gedurende anderhalf jaar tot 41 officiële optredens voor NEC. De spelmaker was in die periode goed voor vier doelpunten en vijf assists.

Chelsea neemt Gusto over van Olympique Lyon

10.57 uur: Chelsea blijft actief op de transfermarkt. Malo Gusto is de nieuwste aanwinst van de Londense voetbalclub. De 19-jarige Franse rechtsback komt over van Olympique Lyon. Gusto maakt het huidige seizoen op huurbasis wel af bij Lyon.

Chelsea betaalt ongeveer 35 miljoen euro voor Gusto, die een contract ondertekende dat hem tot de zomer van 2030 aan Chelsea verbindt. Gusto is bezig aan zijn tweede seizoen in het eerste elftal van Lyon. Dit seizoen kwam hij in vijftien competitiewedstrijden in actie.

Chelsea versterkte zich deze transferperiode onder anderen met PSV-aanvaller Noni Madueke.

ZATERDAG 28 JANUARI

Cambuur legt Foor voor rest van seizoen vast

20.43 uur: SC Cambuur heeft Navarone Foor voor de rest van het seizoen vastgelegd. De aanvallende middenvelder en buitenspeler heeft bij de club van coach Sjors Ultee een contract getekend voor de rest van het seizoen.

De 30-jarige Foor heeft al bijna vierhonderd wedstrijden in het betaald voetbal achter zijn naam staan, waarvan ruim de helft in de Eredivisie. Hij was in zijn carrière al actief voor onder meer NEC, Vitesse, Pafos FC en Riga FC.

„We zijn op zoek naar spelers die weten wat er wordt gevraagd op het hoogste niveau en dat koppelen aan kwaliteit”, lichtte technisch manager Foeke Booy de keuze voor Foor toe. „Navarone is zo’n speler die dat ruimschoots heeft bewezen en daarnaast is hij topfit en dus direct inzetbaar.”

Cambuur trok eerder deze week al Ben Rienstra aan. De Friezen staan zeventiende in de Eredivisie.

PSV stalt Vertessen tijdelijk in België

18.16 uur: Yorbe Vertessen verkast op huurbasis naar de Belgische nummer 2 Union Saint-Gilloise om daar de vacature in te vullen van de naar Amerika vertrokken Dante Vanzeir. De tijdelijke overgang is zaterdag door PSV en de Belgische club afgerond.

Vrijdag gaf PSV-trainer Ruud van Nistelrooy aan dat de snelle aanvaller, wiens perspectief is verslechterd door de komst van Fabio Silva, verhuurd zou worden. „Het is in het belang van Yorbe en PSV dat hij aan spelen toe gaat komen.”

Kerk op huurbasis naar Royal Antwerp

13.54 uur: Gyrano Kerk gaat op huurbasis aan de slag bij het Royal Antwerp FC van Mark van Bommel. De 27-jarige aanvaller wordt door de Belgen voor de rest van het seizoen gehuurd van het Russische Lokomotiv Moskou. Kerk, die in het verleden actief was voor FC Utrecht en Helmond Sport, trainde in afwachting van de overeenkomst al mee met Antwerp, en is nu dus ook inzetbaar voor Van Bommel.

Moises Caicedo smeekt Brighton om recordtransfer naar Arsenal

09.03 uur: Moises Caicedo heeft zijn Engelse club Brighton & Hove Albion openlijk gevraagd of hij mag overstappen naar Arsenal. De koploper van de Premier League deed naar verluidt een bod van 60 miljoen pond (omgerekend bijna 70 miljoen euro) op de middenvelder uit Ecuador, maar Brighton wees dat bod af. In een bericht op Instagram smeekt de 21-jarige Caicedo zijn werkgever om hem te laten gaan.

„Ik ben de jongste uit een gezin met tien kinderen uit een arme wijk in Santo Domingo in Ecuador. Het is altijd mijn droom om de meest succesvolle voetballer ooit van Ecuador te worden”, schrijft Caicedo. „Ik ben trots dat ik een recordbedrag voor Brighton kan ophalen, dat de club kan helpen om succesvol te blijven. De fans hebben me in hun harten gesloten en zij zullen altijd in mijn hart zitten. Ik hoop dat ze begrijpen dat ik deze enorme kans wil pakken.”

Brighton & Hove Albion nam de Ecuadoraan in 2021 over van de Belgische club Beerschot. Caicedo is dit seizoen een belangrijke kracht op het middenveld bij de nummer 6 van de Premier League. De international van WK-deelnemer Ecuador ligt nog tot de zomer van 2025 vast bij Brighton, dat het zondag in het toernooi om de FA Cup opneemt tegen Liverpool. Manager Roberto De Zerbi hoopt dat Caicedo in ieder geval het seizoen afmaakt bij zijn club.

Brighton verkocht onlangs al de Belgische aanvaller Leandro Trossard voor 27 miljoen pond aan Arsenal.

VRIJDAG 27 JANUARI

’Oosterwolde verkast naar Fenerbahçe’

18.20 uur: Voor FC Twente lonkt een financiële meevaller. Volgens Turkse bronnen maakt Jayden Oosterwolde (21) op korte termijn de overstap van het Italiaanse AC Parma naar de Turkse topclub Fenerbahçe. Met de transfer van de aanvallend ingestelde linksback zou een bedrag van 6 à 7 miljoen euro zijn gemoeid. Oosterwolde werd een jaar geleden door FC Twente voor 3 miljoen euro verkocht aan Parma en daarbij heeft technisch directeur Jan Streuer een doorverkooppercentage op de meeropbrengst bedongen. Dat gaat naar verwachting om enkele tonnen.

Hoever vindt in Stoke City nieuwe club

17.55 uur: Ki-Jana Hoever, die eerder in de week de deur in Eindhoven achter zich dicht trok vanwege een gebrek aan speeltijd, heeft snel een nieuwe werkgever gevonden. De rechtsachter, door Wolverhampton Wanderers in 2020 voor bijna 10 miljoen euro overgenomen van Liverpool, wordt de rest van het seizoen verhuurd aan Stoke City, de nummer 18 van het Championship. Bij PSV bleef Hoever steken op slechts acht duels.

Redan verruilt FC Utrecht voor andere Eredivisie-club

16.40 uur: Daishawn Redan, die bij FC Utrecht de afgelopen periode weinig aan de bak is gekomen, gaat zijn carrière naar verwachting elders in de Eredivisie voortzetten. De van Hertha BSC gehuurde aanvaller kan naar FC Emmen, SC Cambuur en Excelsior.

Redan werd afgelopen zomer door FC Utrecht gehuurd met een optie tot koop, omdat hij goed paste in het 3-5-2 systeem dat de toenmalige trainer Henk Fraser wilde spelen. Dat systeem werd echter weer snel afgeschoten en inmiddels is Fraser ook geen trainer meer van FC Utrecht.

Onder de nieuwe trainer Michael Silberbauer is er voor Redan tot nu toe slechts een bijrol weggelegd. De oud-jeugdspeler van Ajax, die via Chelsea bij Hertha terecht is gekomen, speelde eerder al op huurbasis voor FC Groningen en PEC Zwolle, waarmee hij vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie.

Cambuur legt Ben Rienstra vast

14.00 uur: SC Cambuur heeft middenvelder Ben Rienstra vastgelegd. Rienstra (32) traint sinds maandag mee bij de club uit de Eredivisie. Dat heeft nu geresulteerd in een contract tot het einde van het seizoen.

Met 313 duels in de Eredivisie op zijn naam is Rienstra direct de meest ervaren speler van Cambuur. De middenvelder kan zondag debuteren in Friese dienst, uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen zijn oude club Fortuna Sittard.

Technisch manager Foeke Booy van Cambuur is blij met de komst van Rienstra. „Het is een bewuste keuze om meer ervaring en leiderschap toe te voegen aan onze selectie. Daarnaast heeft Ben zelf aangegeven graag een bijdrage te willen leveren om het team verder te helpen.”

Afgelopen zomer liet Rienstra zijn contract bij Fortuna Sittard ontbinden. Sindsdien was de middenvelder clubloos. Hij wordt bij Cambuur herenigd met trainer Sjors Ultee, onder wie hij de afgelopen jaren al werkte bij Fortuna. Cambuur won donderdag met 1-0 bij FC Groningen en deed de laatste plaats in de Eredivisie daardoor over aan die club.

Verdediger Dennis Vos verruilt PSV voor FC Emmen

11.37 uur: Verdediger Dennis Vos verruilt PSV voor FC Emmen. De 21-jarige linkervleugelverdediger tekent bij de club uit Drenthe een contract tot de zomer van 2024, met een optie voor een extra seizoen.

Vos begon zijn loopbaan bij RKSV Nuenen en werd op 9-jarige leeftijd gescout door PSV, waar hij de hele jeugdopleiding doorliep. Sinds het seizoen 2021-2022 was hij aanvoerder van Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie.

FC Emmen, dat vorig jaar als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie promoveerde naar het hoogste niveau, bezet momenteel de vijftiende plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Dick Lukkien zorgde dinsdag voor een stunt door PSV met 1-0 te verslaan. Vos maakte toen geen deel uit van de Eindhovense selectie.

Van der Sar verwacht geen nieuwe centrale verdediger bij Ajax

11.05 uur: Edwin van der Sar verwacht niet dat Ajax zich in de laatste dagen van de transferperiode nog gaat versterken met een centrale verdediger. De Amsterdamse club nam afgelopen maand afscheid van Daley Blind en Lisandro Magallán. Ahmetcan Kaplan mist de rest van het seizoen vanwege een knieblessure.

Ajax benaderde eerder deze maand Leonardo Balerdi, maar de Argentijnse verdediger gaf de voorkeur aan een langer verblijf bij Olympique Marseille. Trainer Alfred Schreuder hoopte dat hij er nog een andere centrale verdediger bij zou krijgen. De coach uit Barneveld werd donderdag echter ontslagen na het gelijkspel tegen FC Volendam (1-1).

Volgens Van der Sar heeft het uitblijven van een centrale verdediger niets te maken met het vertrek van Schreuder. „Met elkaar, de trainer en het technisch management, bepalen we welke spelers er zijn, welke gaten er zijn en of er de komende dagen nog wat gebeurt of niet. Ik denk niet dat er nog een verdediger bij komt.”

Hekkensluiter FC Groningen huurt Tsjechische verdediger

10.03 uur: FC Groningen heeft Matej Chalus op huurbasis vastgelegd. De 24-jarige Tsjechische centrale verdediger komt over van de Zweedse club Malmö FF en sluit per direct aan bij de Groningers.

Chalus speelde in Tsjechië onder meer voor Slovan Liberec en stapte vorig jaar over maar Malmö FF. Hij kwam met de Zweedse ploeg in actie in de Europa League.

FC Groningen versterkte zich deze winter ook al met verdediger Mads Bech Sørensen en middenvelders Johan Hove en Aimar Sher. „In deze fase zoeken wij naar spelers die ons meer stabiliteit gaan geven in onze strijd weg te komen uit de onderste regionen van de ranglijst”, zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus, die onder vuur ligt bij de achterban. „Het is een feit dat we te veel tegengoals krijgen vanuit spelhervattingen en voorzetten. Matej is een fysiek sterke centrale verdediger met duelkracht en onverzettelijkheid. Matej weet wat er in deze fase bij FC Groningen wordt gevraagd. Wij denken daarom dat hij ons op dit moment direct kan helpen.”

FC Groningen zakte donderdagavond naar de laatste plaats in de Eredivisie nadat de ploeg van interim-trainer Dennis van der Ree thuis met 1-0 van SC Cambuur had verloren.

DONDERDAG 26 JANUARI

Almere City FC langer door met trainer Pastoor

16.15 uur: Alex Pastoor blijft voorlopig hoofdtrainer van Almere City FC. De 56-jarige voormalige verdediger verlengde zijn contract tot de zomer van volgend jaar bij de huidige nummer 4 uit de eerste divisie. Technisch manager Johan Hansma blijft ook tot die tijd aan Almere City verbonden.

Pastoor is ruim een jaar in dienst als trainer van Almere. Eerder had hij onder meer Excelsior en Sparta Rotterdam onder zijn hoede. „Het werken in een ambitieuze omgeving geeft mij veel plezier”, zegt de trainer.

Almere City heeft na 21 wedstrijden een achterstand van 8 punten op nummer 2 Heracles Almelo, dat een wedstrijd minder speelde. De nummers 1 en 2 promoveren rechtstreeks naar de Eredivisie.

Darfalou kan zaterdag bij RKC debuut maken voor FC Emmen

15.49 uur: Oussama Darfalou kan zaterdag zijn debuut maken voor FC Emmen. De 29-jarige spits is vrijgegeven door de voetbalbond van Marokko. Darfalou speelde daar tot voor kort bij Maghreb Fez.

Darfalou speelde eerder voor Vitesse, VVV-Venlo en PEC Zwolle. In 94 wedstrijden in de Eredivisie maakte de Algerijnse international 21 doelpunten. Darfalou ondertekende een contract voor anderhalf jaar bij Emmen, dat dinsdag met 1-0 van PSV won en nu vijftiende in de Eredivisie staat.

Emmen gaat zaterdag op bezoek bij RKC Waalwijk.

AZ laat aanvaller Allouch naar VVV-Venlo gaan

14.13 uur: AZ laat Soulyman Allouch naar eerstedivisionist VVV-Venlo gaan. De 21-jarige aanvaller heeft tot de zomer van 2026 getekend in Limburg.

Allouch speelde in Jong AZ en kwam 58 keer uit voor de Alkmaarse club. Hij maakte zes doelpunten en gaf acht assists. Tot een debuut in het eerste elftal van AZ kwam het niet.

„Ik krijg veel vertrouwen van de clubleiding en daardoor voelt het voor mij als de juiste stap in mijn carrière”, aldus Allouch. „Hopelijk kan ik het vertrouwen terugbetalen door belangrijk te zijn voor het team en de club te helpen bij het behalen van mooie successen. Ik heb in ieder geval enorm veel zin om hier aan de slag te gaan en te laten zien wat ik in huis heb.”

VVV-Venlo staat vijfde in de Keuken Kampioen Divisie.

SC Cambuur-spits Boere stapt over naar NAC Breda

13.27 uur: SC Cambuur-speler Tom Boere vertrekt uit de Eredivisie. De 30-jarige voetballer heeft voor tweeënhalf jaar getekend bij NAC Breda uit zijn geboorteplaats. Dat is de nummer 11 van de Keuken Kampioen Divisie. De clubs melden niet of er een transfersom met de overstap gemoeid is.

Boere kwam in de zomer van 2021 over van het Duitse SV Meppen. In anderhalf jaar maakte de spits zes doelpunten in 37 wedstrijden voor Cambuur. „Daarmee was hij een belangrijk onderdeel van het team dat vorig seizoen de hoogste eindklassering in de Eredivisie ooit wist te behalen”, aldus de huidige hekkensluiter van de Eredivisie. Boere speelde dit seizoen in dertien competitieduels mee, maar scoorde niet. Cambuur heeft dit seizoen pas negen doelpunten gemaakt.

Denso Kasius met zaakwaarnemers Wesley Verhoek (links) en Frank Schouten (rechts) van Key United en technisch directeur Markus Katzer (tweede van links). Ⓒ Rapid Wien

Denso Kasius trekt op huurbasis naar Rapid Wien

10.01 uur: Rapid Wien heeft de komst van Denso Kasius afgerond. De Delftenaar wordt voor een half seizoen gehuurd van Bologna, dat hem vorig jaar overnam van FC Utrecht, toen Kasius op huurbasis speelde voor FC Volendam. De Serie A-club telde ruim 3 miljoen euro neer voor de aanvallend ingestelde rechtsback, die in Italië een contract heeft tot medio 2025.

Er is geen koopoptie opgenomen in het huurcontract, omdat voor Bologna een definitief vertrek onbespreekbaar was. Kasius (20) begon het seizoen als basisspeler bij Bologna, maar na een blessureperiode kwam hij minder aan bod, zodat het voor zijn ontwikkeling goed is om elders minuten te maken. In totaal heeft Kasius nu veertien duels voor Bologna achter zijn naam. Bij Rapid, de nummer vier van Oostenrijk, treft hij landgenoot Ferdy Druijf.

WOENSDAG 25 JANUARI

Officieel: Danjuma op huurbasis naar Tottenham Hotspur

16.01 uur: Arnaut Danjuma is officieel speler van Tottenham Hotspur. De Engelse topclub huurt de 25-jarige aanvaller tot het einde van het seizoen van Villarreal, onder voorbehoud van goedkeuring door de autoriteiten. Danjuma leek lange tijd op weg naar Everton, maar de nummer 5 van de Premier League wist dat nog te voorkomen.

Danjuma kwam dit seizoen bij Villarreal tot tien wedstrijden in La Liga, waarin hij twee keer scoorde. De zesvoudig international staat sinds 2021 onder contract bij de Spaanse club, na zijn overstap van het Engelse Bournemouth. In Nederland speelde Danjuma voor NEC en Jong PSV.

Tottenham heeft 14 punten achterstand op koploper Arsenal. De rivaal heeft bovendien nog twee wedstrijden meer te spelen.

PSV bevestigt komst Fabio Silva

12.10 uur: PSV versterkt de aanvalslinie met Fábio Silva. De Portugese aanvaller komt op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers FC. De huurperiode van Ki-Jana Hoever, die in de eerste seizoenshelft van dezelfde Engelse club werd geleend, wordt per direct beëindigd.

Silva was krap 17 jaar oud toen hij in 2019 zijn debuut maakte voor FC Porto. Dat seizoen werd hij kampioen van Portugal en pakte hij de beker. Het afgelopen half jaar was hij op huurbasis bij RSC Anderlecht. In twintig duels scoorde hij zeven keer voor de Belgische ploeg.

Kasius in vizier van Rapid Wien

10.27 uur: Er is volop interesse in Denso Kasius. De aanvallend ingestelde rechtsback van Bologna wekte eerder de belangstelling van Fulham en Sporting Lissabon, maar inmiddels heeft het Oostenrijkse Rapid Wien de beste papieren om de jeugdige verdediger te huren voor een half seizoen. Kasius maakte een jaar geleden de overstap van FC Volendam, waaraan hij verhuurd was door FC Utrecht, naar Bologna.

Bij de Serie A-club kwam hij inmiddels veertien keer in actie. Fulham oriënteert zich voor de rechtsbackpositie nadrukkelijk op de Nederlandse markt. Ook Joshua Brenet (FC Twente) en Milan van Ewijk (SC Heerenveen) zijn in beeld om de selectie te versterken.

DINSDAG 24 JANUARI

PSV-verdediger Hoever keert terug naar Wolverhampton

18.40 uur: PSV-speler Ki-Jana Hoever keert terug naar Wolverhampton Wanderers. De Eindhovenaren huurden de verdediger van de Engelse club, maar hij wist niet uit te groeien tot een basisspeler.

„Er wordt gewerkt aan een oplossing. Zijn perspectief op speelminuten is klein. Voor zijn ontwikkeling is het dan beter ergens anders te gaan spelen”, zei PSV-trainer Ruud van Nistelrooij voor aanvang van de uitwedstrijd tegen FC Emmen tegen ESPN.

Van Nistelrooij wilde niets zeggen over mogelijke interesse van Besiktas in middenvelder Joey Veerman, die bij PSV zijn basisplaats is kwijtgeraakt. „Ik weet daar niets van. Ik ga niet reageren op berichten uit de media.”

De komst van de 20-jarige Portugees Fábio Silva is nog niet definitief, maar dat lijkt niet lang meer te duren. Silva komt op huurbasis over van Wolverhampton Wanderers, dat hem eerder dit seizoen aan Anderlecht verhuurde. Van Nistelrooij: „Er lopen een aantal zaken. Als er nieuws is, melden we dat.”

FC Volendam versterkt zich met middenvelder Klomp

16.36 uur: Flip Klomp vervolgt zijn voetballoopbaan bij FC Volendam. De 21-jarige middenvelder ondertekende dinsdag een contract tot de zomer van 2025 bij de Noord-Hollanders.

Klomp voetbalde de afgelopen anderhalf jaar in de Verenigde Staten voor het collegeteam van Virginia Commonwealth University. In Nederland kwam hij uit voor de amateurs van Ajax.

„Flip is een allrounder en kan op alle posities op het middenveld uit de voeten. Hij is fysiek sterk, heeft duelkracht en een groot loopvermogen. Daarbij is hij zo goed als tweebenig, intelligent en heeft hij een prima functionele techniek”, zegt Jasper van Leeuwen, technisch directeur van FC Volendam.

FC Barcelona gooit lijntje uit naar Real Madrid-speler

10.45 uur: FC Barcelona houdt de situatie rond Marco Asensio nauwlettend in de gaten. De Catalanen zien de aanvaller van aartsrivaal Real Madrid gezien zijn aflopende contract als een interessante optie, zo meldt Sport.

Een bijkomend voordeeL: FC Barcelona onderhoudt goede banden met Asensio’s zaakwaarnemer Jorge Mendes. De Spaanse international heeft echter meerdere keuzemogelijkheden. Zo zou hij volgens Sport kunnen bijtekenen en is er bovendien interesse van clubs uit de Premier League.

MAANDAG 23 JANUARI

Kasius in vizier bij Fulham en Sporting

21:30 uur Bologna-rechtsachter Denso Kasius staat op de nominatie om te verkassen naar Fulham. De Premier Leagueclub is met Bologna in gesprek over het huren van de Delftenaar.

Kasius maakte een jaar geleden verrassend de overstap van FC Volendam, waar hij speelde als huurling van FC Utrecht, naar de Serie A. Kasius heeft inmiddels veertien duels voor Bologna achter zijn naam. Dit seizoen kreeg hij in zes van de eerste zeven wedstrijden speeltijd, maar daarna vrijwel niet meer, onder meer door een blessure.

Fulham is dringend op zoek naar versterking voor de rechtsbackpositie. Fulham toonde eerder interesse in Milan van Ewijk, de rechtsachter van SC Heerenveen. Ook Sporting Portugal heeft de Nederlandse vleugelverdedigers Kasius en Van Ewijk op de korrel.

Arsenal neemt verdediger Kiwior over van Spezia

20:54 uur Arsenal neemt de Poolse verdediger Jakub Kiwior over van de Italiaanse club Spezia. De koploper uit de Premier League laat weten dat het de 22-jarige Pool voor meerdere seizoenen heeft vastgelegd.

Kiwior kwam 43 keer uit voor Spezia dat sinds 2020 in de Serie A speelt. De verdediger maakte ook deel uit van de Poolse ploeg op het WK in Qatar.

„Het is geweldig dat Jakub bij onze ploeg komt”, zegt Arsenal-trainer Mikel Arteta. „Hij is een jonge wendbare verdediger die enorme potentie en kwaliteiten heeft laten zien bij Spezia en als international bij Polen.”

Voetbalbond Polen stelt Portugees Santos aan als bondscoach

20:25 uur Polen gaat Fernando Santos aanstellen als bondscoach. De 68-jarige Santos wordt de opvolger van de Pool Czeslaw Michniewicz, meldt voorzitter Cezary Kulesza van de Poolse voetbalbond PZPN.

Santos zag zijn contract bij de Portugese voetbalbond beëindigd worden nadat Portugal in de kwartfinales van het WK in Qatar werd uitgeschakeld door Marokko. Michniewicz kreeg in december te horen dat zijn contract bij de Poolse voetbalbond niet werd verlengd.

Voorzitter Kulesza liet zondag weten dat de nieuwe bondscoach dinsdag wordt gepresenteerd. Kulesza deelde maandagavond een foto met Santos op Twitter nadat de Portugees eerder op de dag was gefotografeerd op de luchthaven van de Poolse hoofdstad Warschau. „Tot morgen op de persconferentie”, schreef hij erbij.

Onder Santos won Portugal in 2016 de Europese titel en in 2019 de Nations League. Hij was eerder ook coach van onder meer FC Porto, AEK Athene, Panathinaikos, Sporting, Benfica, PAOK en bondscoach van Griekenland.

Polen wist zich op het WK in Qatar onder Michniewicz voor het eerst in 36 jaar te plaatsen voor de knock-outfase. De ploeg van aanvoerder Robert Lewandowski moest het in de achtste finales afleggen tegen Frankrijk (1-3).

Huurperiode van Ki-Jana Hoever bij PSV komt ten einde

19:28 uur: De huurperiode van Ki-Jana Hoever bij PSV gaat al na een seizoenshelft ten einde komen. PSV en Wolverhampton Wanderers zijn hierover in gesprek, omdat de speler in Eindhoven te weinig aan spelen toekomt. De Premier League-club betaalde tweeënhalf jaar geleden bijna 10 miljoen euro aan Liverpool voor Hoever, die door de Reds werd opgepikt in de jeugdopleiding van Ajax.

Bij Wolverhampton wist Hoever niet uit te groeien tot een vaste basisspeler, waarna PSV hem afgelopen zomer oppikte. Maar ook bij PSV kwam hij de afgelopen maanden onvoldoende uit de verf.

Rienstra traint komende tijd mee met Cambuur

13.39 uur: Middenvelder Ben Rienstra traint de komende tijd mee met SC Cambuur. De Friese club staat onderaan in de Eredivisie en nam eerder deze maand aanvaller Mimoun Mahi al op huurbasis over van FC Utrecht. Rienstra kan mogelijk een contract afdwingen.

De coach van Cambuur, Sjors Ultee, is een vertrouwd gezicht voor de 32-jarige Rienstra. De afgelopen twee seizoenen voetbalde hij al onder Ultee bij Fortuna Sittard. Afgelopen zomer verliet de voormalige speler van onder meer AZ en Heracles Almelo de Limburgse club transfervrij. Sindsdien was de Alkmaarder clubloos.

Heerenveen hoopt Bruma snel te presenteren

13.31 uur: SC Heerenveen wil op korte termijn de komst van Jeffrey Bruma afronden. De 31-jarige verdediger moet de vacature invullen, die is ontstaan door de blessure van Sven van Beek. Bruma heeft de eerste seizoenshelft gespeeld voor Kasimpasa in Turkije.

De 25-voudig international heeft eerder gespeeld voor onder andere Chelsea, PSV, VfL Wolfsburg, Schalke 04 en FSV Mainz 05. Ook het Belgische Zulte Waregem had interesse, maar SC Heerenveen geniet de voorkeur van de verdediger.

ZONDAG 22 JANUARI

Ajax-tegenstander Union Berlin haalt Kroatisch international

15.13 uur: De Duitse voetbalclub 1. FC Union Berlin heeft de selectie versterkt met rechtsback Josip Juranovic. De 27-jarige Kroatisch international komt over van Celtic.

Union Berlin, de komende tegenstander van Ajax in de Europa League, betaalt volgens Duitse media 8 miljoen euro voor Juranovic. Dat bedrag kan door middel van bonussen oplopen tot maximaal 11 miljoen.

Juranovic is bij Union de vervanger van Julian Ryerson, die onlangs overstapte naar Borussia Dortmund. Op het WK deed Juranovic tot en met de verloren halve finale tegen Argentinië (3-0) alle wedstrijden mee bij de Kroaten, die met brons terugkeerden uit Qatar.

ZATERDAG 21 JANUARI

Gewilde Moukoko kiest voorlopig voor Borussia Dortmund

17.13 uur: Youssoufa Moukoko blijft Borussia Dortmund voorlopig trouw. Het 18-jarige talent heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat loopt tot de zomer van 2026. Zijn oude verbintenis liep aan het einde van dit seizoen af.

Moukoko stond in de belangstelling van Barcelona, Chelsea, Liverpool en Newcastle United. „Ik was vereerd met de interesse van andere clubs”, zei hij. „Maar uiteindelijk heb ik op mijn gevoel een beslissing genomen. Ik heb met mijn hart gekozen.”

Moukoko debuteerde op 16-jarige leeftijd in het eerste elftal van Borussia Dortmund. Hij speelde een jaar later voor het eerst mee met de nationale ploeg van Duitsland.