Spanje bijna zeker van EK; Scandinavisch onderonsje onbeslist

Rodrigo had Spanje met twee treffers op 2-0 gebracht. Paco Alcacer verdubbelde de score nog met twee doelpunten in de negentigste minuut en in blessuretijd. Aanvoerder Sergio Ramos (33) speelde voor Spanje zijn 167e interland en daarmee kwam de centrale verdediger van Real Madrid op gelijke hoogte met recordhouder Iker Casillas. Na een misser van Ramos moest doelman David De Gea redding brengen op een doelkans van De Faeröer.

Zweden - Noorwegen

Ook het tweede duel tussen Zweden en Noorwegen in de groep leverde geen winnaar op. In Solna eindigde de wedstrijd in 1-1. Stefan Johansen had Noorwegen vlak voor rust op aangeven van Martin Ødegaard op 0-1 gebracht. Emil Forsberg rondde een mooie aanval van Zweden in de 60e minuut af met een schot laag in de linkerhoek.

Spanje gaat aan de leiding met achttien punten uit zes duels. Zweden staat tweede met elf punten, één meer dan Roemenië dat eerder op de dag met 1-0 had gewonnen van Malta. Noorwegen volgt met negen punten.