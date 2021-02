Pep Guardiola daagt Bayern München uit: ’Ik bel Lionel Messi, zeg maar waar en wanneer’

En dat wreef Pep Guardiola, de coach van het legendarische FC Barcelona van 2009, er op Twitter nog eens in. „Grote felicitaties aan de hele Bayern-familie voor dit ongelooflijke succes: wereldkampioen worden en vooral zes titels winnen. Ik ben zo trots, een grote felicitatie voor iedereen. Maar ik zou tegen (coach) Hansi Flick willen zeggen dat jij pas het tweede team bent dat de zes titels op rij wint. Voor jou was er een ander team, Barcelona… dus misschien kan ik Messi en zijn makkers eens bellen en kunnen we spelen voor de zevende titel? Vertel me wanneer en waar en we zullen er zijn!”, daagde de coach van Manchester City de Bayern-trainer uit.

Guardiola won zelf bijna zes titels in één seizoen met Bayern München in 2013. Nadat Jupp Heynckes de treble had gewonnen in 2012-13, won Guardiola met Bayern het WK voor clubs en de UEFA Super Cup in zijn eerste seizoen in Beieren, maar verloor hij van Borussia Dortmund in de Supercup.

Welk team is het sterkst? Hieronder de opstellingen van beide elftallen in hun finale op het WK voor clubs.

Bekijk ook: Bayern München pakt ook wereldtitel voor clubteams

Opstelling FC Barcelona finale WK voor clubs 2009: Victor Valdes, Dani Alves, Gerard Piqué, Carles Puyol, Xavi, Seydou Keita, Eric Abidal, Sergio Busquets, Zlatan Ibrahimovic, Lionel Messi, Thierry Henry (Iniesta was afwezig door blessure)

Opstelling Bayern München finale WK voor clubs 2020: Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Serge Gnabry, David Alaba, Niklas Süle, Lucas Hernández, Alphonso Davies, Leroy Sané, Joshua Kimmich, Kingsley Coman, Robert Lewandowski (Müller was afwezig door corona)