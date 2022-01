’BrobBeast’ weer bij Ajax: ’Net als vorig seizoen steentje bijdragen aan succes’

Brobbey, vanwege zijn imposante uiterlijk bij Ajax liefkozend BrobBeast genoemd, koos een half jaar geleden voor een transfervrije overstap naar de Bundesliga. „Daar heb ik geen spijt van. Het verhaal was goed, maar nadat de trainer (Julian Nagelsmann, red.) en TD (Markus Krösche) vertrokken en André Silva als nieuwe spits werd gehaald, was alles in één klap anders.”

Hoewel hij bij Leipzig maar weinig minuten in de benen heeft, is Brobbey naar eigen zeggen topfit. „Ook wedstrijdfit, ja. Ik heb goed getraind en ben blessurevrij.” Zijn fitheid komt overigens niet door de vaak bewierookte Duitse voorbereiding. „Ik denk dat die onder Erik ten Hag zwaarder is.”

De naam van de Ajax-coach is gevallen. „Een goede trainer om me verder onder te ontwikkelen”, vindt Brobbey, die niet uitsluit dat hij langer dan een half jaar in Amsterdam blijft. „Uiteindelijk zijn Ajax en RB Leipzig geen optie tot koop overeengekomen, omdat Leipzig die niet in het contract wilde. Na het seizoen praten we verder.”

Maar eerst ligt zijn focus volledig op Ajax. „Het seizoen is geslaagd als we kampioen worden en de beker pakken. En hopelijk de Champions League winnen. Wie weet…”