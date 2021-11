Hakim Ziyech ontkent onprofessioneel gedrag: ’Ik weet wat er is gebeurd’

In het programma Tiki Taka Touzani reageert de voormalig Ajacied op het besluit van Halilhodzic. „Hij heeft zijn visie ervan, ik heb mijn visie ervan. Het is wat het is. Ik weet wat er is gebeurd, dat is voor mij het allerbelangrijkste.”

Volgens Halilhodzic zou Ziyech ’onacceptabel en onprofessioneel’ gedrag vertonen, geweigerd hebben te spelen en zou hij zichzelf boven de rest van de ploeg plaatsen. Volgens de middenvelder is hier niets van waar. „Ik behandel iedere speler met respect. Iedereen die mij kent of die met mij heeft gewerkt, weet dat. Het is wat het is, so be it.”