Arsenal ambitieus na zege op Ten Hag: ’Alleen maar aan de titel denken’

Volgens oud-PSV’er Oleksandr Zinchenko, die City afgelopen zomer verruilde voor Arsenal, geloven zijn teamgenoten inmiddels in de titel. „Toen ik hier kwam en zag hoeveel kwaliteiten deze selectie heeft, had ik het idee dat we alles in huis hebben om grote dingen te bereiken”, zei de Oekraïense linkervleugelverdediger op Premier League TV.

„Ik begon het ook uit te spreken in de kleedkamer. Ik zei: jongens, vergeet de top 3 of wat dan ook, we moeten alleen maar aan de titel gaan denken. Sommige jongens lachten toen, maar inmiddels lacht niemand meer. We dromen er nu allemaal over. Maar goed, we hebben nog heel veel wedstrijden te spelen. Manchester United is terug en City doet altijd mee om de titel”, aldus de linkspoot.

Arsenal werd in 2004 onder leiding van de Franse trainer Arsène Wenger voor het laatst kampioen van Engeland. De ploeg van Arteta neemt het vrijdag in het toernooi om de FA Cup op tegen Manchester City.