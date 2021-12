Zieke Wout van Aert laat Primoz Roglic in zijn hemd staan bij verkiezing: ’Extra zuur’

De Belgische kampioen zou woensdag de uitreiking bijwonen van de Kristallen Fiets, een trofee die hij voor het tweede jaar op rij won. Ploegmaat Primoz Roglic was overgevlogen vanuit Monaco om de prijs te overhandigen, maar Van Aert zou uiteindelijk alleen via videolink zijn opwachting maken in de liveshow. „Ik wilde geen risico nemen”, legde hij uit. „Dat Primoz er is, maakt het natuurlijk extra zuur. Ik waardeer de moeite die hij voor mij heeft gedaan enorm.”

Van Aert gaat ervan uit dat het alleen om een verkoudheid gaat en niet om een coronabesmetting. Hij legde namelijk al een negatieve zelftest af. De komende dagen wil hij zich nog een paar keer laten testen. „Ik denk dat het komt door de regen en de kou van de voorbije dagen. Ik voelde ook al dat ik onvoldoende hersteld was van de trainingen in het slechte weer.”

Op dit moment is Van Aert positief over zijn kansen om zaterdag aan de start te staan. „Ik denk niet dat het heel erg is. Hopelijk kan ik de komende dagen goed herstellen. Ik heb nu een beetje meer rust, wat voor komend weekeinde ook weer positief kan zijn. Maar het is niet de bedoeling risico’s te nemen.”

De ziekte is een streep door de rekening, want Van Aert keek erg uit naar zijn eerste cross van het seizoen. „Als het weer van de voorbije dagen een indicator is, gaan we dit jaar niet veel droge crossen krijgen. Dat zal de aanpassing voor mij op technisch vlak moeilijker maken, maar op zich zijn dat ook de wedstrijden die ik het liefst rijd.” (Bron: Het Nieuwsblad)