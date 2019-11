Multifunctionele international noteert indrukwekkende cijfers

En het zoet van zo’n eindronde heeft Promes, die al in de aanloop naar het WK 2014 in Brazilië debuteerde, nog niet mogen proeven. Onder Louis van Gaal maakte hij in maart van dat jaar zijn opwachting in het vriendschappelijke duel met Frankrijk, maar de toenmalig bondscoach nam hem niet mee naar het eindtoernooi in Zuid-Amerika. Van zijn veertig interlands speelde de Ajacied twaalf keer de volle negentig minuten. Op zijn eerste doelpunt(en) in Oranje, begin oktober 2016 tegen Wit-Rusland, moest Promes na zijn debuut ruim tweeënhalf jaar wachten.

Voorafgaand aan de eerste kwalificatiedubbel van dit seizoen (Duitsland-uit en Estland-uit) stond er ’slechts’ één doelpunt voor Ajax achter zijn naam. En die maakte Promes namens Ajax tegen Sparta, op de dag voordat hij zich bij Oranje moest melden. Het goede gevoel van de twee gewonnen interlands nam hij vervolgens mee naar Amsterdam.

In de zeven officiële duels (vijf keer Eredivisie, twee keer Champions League) die Ajax richting de tweede kwalificatieperiode van Oranje (Noord-Ierland thuis en Wit-Rusland uit) speelde, tekende Promes voor zes treffers. De rechtspoot genoot ook het volle vertrouwen van trainer Erik ten Hag, die hem alle wedstrijden liet starten. De drie wisselbeurten die Promes kort voor tijd ten deel vielen, kostten hem slechts 26 minuten speeltijd.

En ook in de aanloop naar de laatste wedstrijden van Oranje in de EK-kwalificatiecyclus (Noord-Ierland-uit en Estland-thuis) was Promes op schot. In zes duels trof de geboren Amsterdammer vier keer doel. En dan werd misschien wel zijn belangrijkste doelpunt (de openingsgoal in het thuisduel met Chelsea voor de Champions League) nog onterecht afgekeurd wegens buitenspel ook.