Opnieuw spoedberaad Spaanse voetbalbond over voorzitter Luis Rubiales

„De bond gaat de situatie bespreken waarin die zich nu bevindt”, aldus een woordvoerder van de federatie.

De FIFA heeft Rubiales zaterdag voorlopig voor negentig dagen geschorst in afwachting van het onderzoek dat de wereldvoetbalbond naar hem is gestart. Hij mag in de periode geen functie op nationaal en internationaal niveau uitoefenen.

Rubiales raakte in opspraak, omdat hij na de door Spanje gewonnen finale bij het WK voor vrouwen speelster Jennifer Hermoso op haar mond kuste. Vrijdag hield de bond ook al een spoedberaad. De verwachting was dat Rubiales toen zijn functie zou neerleggen, maar hij deed dat niet.