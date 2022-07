Tagliafico naar Olympique Lyon

Na lang aarzelen liet Tagliafico zijn zaakwaarnemer Mo Sinouh van ICM/Stellar weten dat die de deal mag rond maken. De Fransen betalen Ajax vier miljoen euro. Dat is het bedrag, waarvoor de Argentijn weg mag nadat hij afgelopen winter niet naar FC Barcelona mocht.

Tagliafico kwam in de winter van 2018 naar Ajax, dat vier miljoen betaalde aan Independiente. Hij debuteerde even later tegen Feyenoord in de eerste wedstrijd van Erik ten Hag als trainer. Uiteindelijk kwam de linkspoot tot 167 duels in het eerste. Hij won er onder andere drie landstitels en maakte deel uit van de ploeg die de halve finale van de Champions League haalde.