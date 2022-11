Verstappen roemt afzwaaiende Vettel en ruilt helm: ’Dat vergeet ik nooit meer’

Autosport

Verstappen hoopt in Abu Dhabi vanaf pole op afsluiting in stijl

Max Verstappen heeft de laatste kwalificatie van het seizoen in Abu Dhabi in stijl afgesloten. De Nederlander begon de zaterdagmiddag met horten en stoten, maar noteerde in Q3 een tijd van 1.23,988 en dat was voldoende voor P1. Sergio Pérez start van P2, terwijl Sebastian Vettel tijdens zijn laatste...