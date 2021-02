Jan Timman roemt Jorden van Foreest: ’Het was spectaculair’

Premium Voetbal

FC Emmen en ADO Den Haag paniekerig aan het hamsteren

Of er geen coronapandemie is, of voetbalclubs niet de tering naar de nering moeten zetten in deze tijd van wegvallende inkomsten en of clubbestuurders met hun trainers bij aanvang van het seizoen selecties hebben samengesteld met de ogen dicht. In januari ging het weer los en blijkt de paniek in de ...