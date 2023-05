Deense bond: ’Verdiend dat Hjulmand genoemd wordt rondom Ajax, maar hij ligt hier vast’

„Het is dik verdiend dat Kasper volgens de Nederlandse media in trek is bij Ajax. We hebben echter een overeenkomst met hem”, zegt Peter Møller, voorzitter van de Deense voetbalbond, woensdagochtend in Tipsbladet. „Het is voor ons nu het belangrijkste om te zorgen dat het nationale team zich kwalificeert voor het aanstaande EK. Daar richten we ons op.”

Het contract van Hjulmand met de DBU loopt tot na de EK-finale in Duitsland volgend jaar. Tot nu toe zijn er geen tekenen dat een verlenging op handen is. De DBU heeft wel al verklaard geïnteresseerd te zijn om de bondscoach, die in de zomer aantrad van 2020, langer vast te leggen.

Hjulmand was eerder trainer van Lyngby BK, FC Nordsjælland, FSV Mainz en weer FC Nordsjælland. Met FC Nordsjælland werd hij in 2012 kampioen van Denemarken. Met de nationale Deense ploeg haalde hij de halve finale op het EK. Het WK op Qatar was minder succesvol, toen eindigde het avontuur in de groepsfase.