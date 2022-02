Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse Amerikaan in beeld als opvolger Nico-Jan Hoogma Lokroep van de KNVB klinkt Earnest Stewart als muziek in de oren

Door Valentijn Driessen & Mike Verweij

Earnest Stewart keert mogelijk terug in Nederland nu hij in beeld is bij de KNVB. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen heeft Earnest Stewart gevraagd of hij open staat voor de functie directeur topvoetbal bij de KNVB. Dat bevestigen bronnen bij de voetbalbond. De 52-jarige Nederlandse Amerikaan, die sinds 2018 general manager is van de Amerikaanse voetbalbond (USSF), is de voornaamste kandidaat en moet per 1 juli de opvolger worden van Nico-Jan Hoogma.