ADO Den Haag wil verrassen met Willem Weijs

Bij NAC Breda fungeerde hij begin 2020 vijf wedstrijden als interim-trainer. De 2-0 winst in de achtste finale van het bekertoernooi op PSV geldt als zijn meest opvallende prestatie.

Weijs, afkomstig uit het Limburgse Broekhuizervorst, begon zijn trainersloopbaan in 2007 in de jeugd van PSV. Daar bleef hij zes jaar. Daarna ging hij bij Ajax aan de slag. In 2017 stapte Weijs over naar NAC, waar hij de onder 19 en Jong NAC onder zijn hoede had. Hij zat er vijf wedstrijden als verantwoordelijke op de bank nadat de Bredase club Ruud Brood op non-actief had gezet. Het leverde twee overwinningen, twee gelijke spelen en een nederlaag op. Weijs hanteerde het 4-3-3 systeem.

Mathijsen haalde Weijs in 2020 naar Willem II, waar hij trainer werd van onder 21. Maar al snel was hij ook geregeld betrokken bij het eerste elftal. Na een jaar verliet hij de Tilburgse club om bij Anderlecht zijn trainersloopbaan te vervolgen. Het afgelopen seizoen fungeerde hij als assistent-trainer bij SK Lommel. Daar kondigde hij eerder op de dag zijn afscheid aan.

Assistent-trainer

ADO Den Haag is nu op zoek naar een geschikte assistent-trainer. Als het totale plaatje er goed uit ziet, wil de club de nieuwe staf presenteren. Met de keuze voor Weijs wijkt Mathijsen van de gebaande paden af. De nieuwe trainer staat bekend om een werkwijze die vergelijkbaar is met die van Jurgen Nagelsmann.