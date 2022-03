Liverpool wint met jubileumtreffer van Salah bij Brighton

Brighton, met Joël Veltman in de basis, had de beste kansen in de openingsfase. Het was echter Liverpool dat in de 19e minuut de leiding nam via Luis Díaz. Na een lange bal van Joel Matip kopte de Colombiaan de bal langs keeper Robert Sánchez, die ver uit zijn doel was gekomen.

Na een uur spelen kreeg Liverpool, met Virgil van Dijk de hele wedstrijd in de ploeg, een strafschop. Salah maakte vanaf 11 meter zijn twintigste doelpunt van het seizoen. Het is al de vierde keer dat de Egyptenaar minimaal twintig doelpunten in een seizoen maakt. Ruud van Nistelrooij lukte dat ook vier keer. Alleen Alan Shearer (zeven keer), Sergio Agüero (zes), Thierry Henry en Harry Kane (beiden vijf keer) deden dat vaker.

