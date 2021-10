Voetbal

AZ boekt belangrijke zege in Conference League

In een week dat de Nederlandse clubs de teller van de UEFA-coëfficiëntlijst aardig op hol lieten slaan, deed AZ eveneens een duit in het zakje. De boys van Pascal Jansen legden in Transsylvanië CFR Cluj over de knie: 0-1. Door de zege behouden de Alkmaarders de koppositie in Groep D van de Conferenc...