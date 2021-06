Kiest Frank de Boer voor Donyell Malen of Wout Weghorst in basiself Oranje?

Het Nederlands voetbalelftal strijdt met Tsjechië voor een plaats in de kwartfinales van het EK. De wedstrijd wordt in de uitverkochte Puskás Aréna in Boedapest bijgewoond door 58.612 toeschouwers.

Het duel is vanaf ongeveer 17.30 uur ook te volgen via ons liveblog.

Oranje bereikte in 2008 voor het laatst de kwartfinales van een EK. Daarin bleek Rusland na verlenging te sterk. In 2012 strandde het Nederlands elftal in de groepsfase en in 2016 ontbrak Oranje op het EK.

Basiselftal

Marten de Roon keert naar alle waarschijnlijkheid terug in het basiselftal. De middenvelder bleef maandag in de laatste groepswedstrijd tegen Noord-Macedonië (3-0) op de bank zitten, omdat hij met een gele kaart ’op scherp’ stond. Bondscoach Frank de Boer wilde zaterdag nog niet zeggen of hij in de voorhoede, naast Memphis Depay, kiest voor Donyell Malen of Wout Weghorst.

Van bijna 8000 supporters van het Nederlands elftal is bekend dat ze een kaartje hebben gekocht voor de achtste finales, bij de Tsjechen stond de teller zaterdag iets lager. De kans is groot dat van beide landen veel meer fans in het stadion zitten.

Tsjechië beslist pas vlak voor de aftrap of Vladimir Darida kan starten. De aanvoerder viel vrijdag geblesseerd uit op de training en miste zaterdag ook de laatste oefensessie voor het duel met Nederland.