Live EK: Oranje jaagt op plek bij laatste 8 EK

Frank de Boer tijdens een persconferentie. Ⓒ REUTERS

Het is vanaf nu echt erop of eronder voor Oranje op het EK voetbal. Het Nederlands elftal strijdt zondag vanaf 18.00 uur tegen Tsjechië om een plek in de kwartfinale. Bij verlies zit het toernooi erop voor Frank de Boer en zijn spelers, bij winst wacht in Baku een clash met Denemarken. Volg de clash hieronder via een liveblog en uitgebreide statistieken.